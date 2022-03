British Airways indique qu'elle enquête sur un problème technique

"Nous enquêtons et travaillons dur pour résoudre un problème technique et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous fournirons d'autres mises à jour aussi rapidement que possible", a déclaré le compte vérifié de British Airways sur Twitter.

Le tableau des départs en ligne montrait que des vols à Heathrow étaient retardés, et quelques-uns annulés.

"Hey @British_Airways, notre capitaine a essayé d'appeler, d'envoyer un e-mail pour vous informer que vos systèmes informatiques sont en panne et que toute votre flotte est clouée au sol. Je vous tweetais juste au cas où vous n'auriez pas entendu", a déclaré un Hernandez chrétien sur Twitter.

BA, qui appartient à la holding de compagnies aériennes IAG, a été frappée en février par un "problème technique important" qui a entraîné un certain nombre d'annulations et de perturbations sur l'ensemble de son réseau et dont la résolution a pris plusieurs heures.