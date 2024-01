British Airways va doubler le nombre de membres de son personnel de cabine parlant le mandarin sur ses liaisons avec la Chine, a déclaré jeudi son directeur de la clientèle, alors que la compagnie aérienne cherche à se développer sur le deuxième marché mondial de l'aviation.

La compagnie aérienne appartenant à l'IAG prévoit d'avoir 50 membres d'équipage de cabine supplémentaires parlant le mandarin à bord de ses vols vers Pékin et Shanghai d'ici juillet, a déclaré Calum Laming à Reuters, ce qui portera le nombre total à 100 et fera de la Chine sa deuxième plus grande base d'équipage à l'étranger après l'Inde.

"Revenir sur le marché est une priorité majeure pour la compagnie. Sinon, nous ne serions pas en train de doubler la taille de notre base d'équipage", a déclaré M. Laming. "Le fait de pouvoir doubler le nombre de membres du personnel de cabine à bord présente de nombreux avantages en termes de langue et de sensibilisation à la culture.

La compagnie nationale britannique a repris ses vols passagers directs vers Shanghai en avril et vers Pékin en juin de l'année dernière, après que la Chine a rouvert les frontières fermées par près de trois ans de restrictions imposées par le COVID-19.

Elle doit cependant faire face à une forte concurrence de la part des compagnies d'État chinoises en matière de tarifs et doit emprunter un itinéraire plus long qui contourne l'espace aérien russe en raison d'une interdiction liée à la guerre en Ukraine.

British Airways était le deuxième opérateur de vols au départ et à destination de la Chine en décembre 2019, avec 133 vols par mois avant la pandémie, selon le fournisseur de données aéronautiques Cirium.

Mais la compagnie aérienne n'offre actuellement que 89 vols par mois, selon les données de décembre 2023, ce qui la place en quatrième position derrière les trois plus grands transporteurs chinois : Air China, China Eastern Airlines et China Southern Airlines.

Le projet de la compagnie britannique d'augmenter le nombre de membres du personnel de cabine parlant le mandarin sur ses liaisons avec la Chine intervient après que des passagers ont accusé trois membres de l'équipage de la compagnie Cathay Pacific de Hong Kong d'avoir des préjugés à l'égard des personnes ne parlant pas l'anglais. Ces trois personnes ont été licenciées par la suite.

Lundi, Cathay a annoncé qu'elle avait engagé 100 nouveaux membres d'équipage de cabine parlant le mandarin afin d'améliorer sa propre compétitivité face aux compagnies aériennes chinoises sur les lignes de la Grande Chine. (Reportage de Joe Cash et Sophie Yu ; Reportage complémentaire de Lisa Barrington à Séoul ; rédaction de Miral Fahmy)