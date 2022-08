British Airways va réduire son programme de vols cet hiver

22 août (Reuters) - British Airways va continuer à annuler des vols d'ici fin octobre et va modifier son programme pour cet hiver, a annoncé lundi la compagnie aérienne, après la décision de l'aéroport londonien d'Heathrow de limiter son activité face aux perturbations générales dans le secteur du transport aérien en Europe.

Sky News avait auparavant rapporté que la capacité totale de la compagnie, filiale d'IAG, pour la saison hivernale jusqu'à fin mars serait réduite de 8% et concernerait environ 10.000 vols.

"Nous procédons à des ajustements de notre programme court-courrier pour les deux prochains mois (...) Nous devrons procéder à de nouvelles annulations jusqu'à la fin du mois d'octobre", a déclaré à Reuters un porte-parole de British Airways dans un communiqué envoyé par courriel.

Le transporteur a ajouté qu'il proposerait aux clients concernés par ces modifications la possibilité de prendre un autre vol avec British Airways ou une autre compagnie aérienne, ou un remboursement.

Nombre de compagnies aériennes et d'aéroports européens peinent à faire face au rebond de l'activité du secteur après les confinements dus au COVID-19, notamment en raison de difficultés de recrutement de personnel pour gérer les enregistrements et les bagages. (Reportage Aby Jose Koilparambil et Radhika Anilkumar à Bangalore; version française Alizée Degorce)