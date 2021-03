Une erreur s'est malencontreusement glissée dans notre dépêche précédente. Il fallait bien lire que c'est Deutsche Bank qui a dégradé sa recommandation sur IAG et non Citi. Suit une version corrigée de la dépêche.



Deustche Bank a dégradé sa recommandation d'Acheter à Conserver sur le titre IAG, tout en maintenant son objectif de cours de 220 pence. Profitant de l'optimisme entourant le déploiement des campagnes de vaccination anti-Covid, en particulier au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, le broker note que la valeur a fortement rebondi depuis le mois de décembre dernier.