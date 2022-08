Gatwick: le trafic reprend au 1er semestre mais loin d'avant le Covid

Londres (awp/afp) - L'aéroport londonien de Gatwick, le deuxième du Royaume-Uni, a vu son trafic reprendre au premier semestre après une année 2021 marquée par les restrictions aux voyages, mais il reste très inférieur à ses niveaux d'avant le Covid.

Quelque 13,1 millions de passagers ont transité par l'aéroport sur les six premiers mois de l'année contre seulement 570.148 sur la même période un an plus tôt. Cela ne représente encore cependant que 59% du trafic pendant la période équivalente en 2019, avant la pandémie.

L'aéroport a enregistré un bénéfice net de 50,6 millions de livres sterling sur le premier semestre contre une perte de 244,6 millions de livres au premier semestre 2021, avec un chiffre d'affaires semestriel de 291,5 millions de livres, sept fois plus qu'entre janvier et juin 2021.

Le secteur aérien a été l'un des plus durement touchés par la pandémie de coronavirus, qui a paralysé les déplacements internationaux pendant des mois.

"Il reste du chemin à faire mais une forte demande a porté la reprise de Gatwick après la pandémie, particulièrement au dernier trimestre étant donné que toutes les restrictions aux voyages au Royaume-Uni ont été levées" a commenté Stewart Wingate, directeur général de Gatwick, cité dans le communiqué.

Le dirigeant rappelle par ailleurs que la croissance "sans précédent du trafic a mené à des problèmes opérationnels de court terme en juin", avec des scènes de chaos, entre piles de bagages mal acheminés et interminables queues, dans les aéroports britanniques en raison de d'une pénurie d'employés.

Les compagnies aériennes et aéroports, qui avaient licencié par milliers au début de la pandémie, ont à présent du mal à recruter suffisamment vite pour faire face au rebond du trafic.

"Notre décision de prendre des mesures pour limiter la capacité de l'aéroport pendant la période cruciale des vacances scolaires en juillet et août a permis d'assurer que les passagers puissent compter sur des horaires fiables cet été", poursuit M. Wingate.

D'après lui, Gatwick opère actuellement dans des "conditions normales et nous ne voyons pas de raison d'étendre" les limitations sur les capacités.

Le dirigeant se montre aussi optimiste pour le deuxième semestre malgré "une incertitude économique considérable".

La compagnie aérienne Easyjet a toutefois annulé 13 vols au départ et 13 vols à l'arrivée de Gatwick mardi en raison d'un manque de personnel dans les tours de contrôle, d'après une porte-parole de l'aéroport jointe par l'AFP.

Lundi, British Airways avait indiqué supprimer 10.000 vols de plus depuis Heathrow jusqu'à fin mars, dans la foulée d'une extension de limites instaurées par le principal aéroport londonien, qui veut également empêcher une nouvelle série d'annulations de vols comme au début des vacances scolaires.

afp/rp