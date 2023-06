Hausse des actions suite au vote de l'accord sur la dette américaine ; Dechra soutient l'offre publique d'achat

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à ouvrir en hausse vendredi, après que les échanges en Asie aient augmenté suite à l'annonce que le Sénat américain a adopté un projet de loi sur le plafond de la dette afin d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis.

Les sénateurs américains ont voté la suspension du plafond de la dette fédérale, mettant un terme à des semaines de négociations houleuses pour éliminer la menace d'un défaut de paiement désastreux, quatre jours seulement avant la date limite fixée par le Trésor.

Les économistes avaient prévenu que le pays pourrait se retrouver à court d'argent pour payer ses factures d'ici à lundi, ce qui ne laisserait pratiquement aucune marge de manœuvre pour retarder la promulgation de la loi sur la responsabilité budgétaire, qui prolonge le pouvoir d'emprunt du gouvernement jusqu'en 2024 tout en réduisant les dépenses fédérales.

Conclue entre le président démocrate Joe Biden et les républicains, la mesure a été adoptée par le Sénat à une confortable majorité de 63 voix contre 36, un jour après avoir été votée par la Chambre des représentants.

Les compagnies aériennes Wizz Air et Ryanair ont toutes deux annoncé une augmentation du nombre de passagers et des taux de remplissage en mai. Dechra a accepté une proposition de rachat.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,5% à 7 526,6

----------

Hang Seng : en hausse de 4,3 % à 19 001,52

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,2% à 31 524,22

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,5% à 7 145,10

----------

DJIA : clôture en hausse de 153,30 points, soit 0,5%, à 33 061,57

S&P 500 : clôture en hausse de 41,19 points, soit 1,0%, à 4 221,02

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 165,70 points, soit 1,3%, à 13 100,98

----------

EUR : en hausse à 1,0773 USD (1,0737 USD)

GBP : hausse à 1,2534 USD (1,2523 USD)

USD : hausse à 138,91 JPY (138,88 JPY)

Or : baisse à 1 977,98 USD l'once (1 978,50 USD)

(Brent : en hausse à 75,08 USD le baril (74,35 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

11:00 IST Rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de mai

08:30 EDT Rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de mai

----------

Les grèves des cheminots britanniques se poursuivront vendredi, entraînant de nouvelles disruptives pour les voyageurs. Les membres du syndicat Rail, Maritime & Transport employés par les opérateurs ferroviaires en Angleterre débrayeront dans le cadre d'un conflit de longue durée portant sur les emplois, les salaires et les conditions de travail. Les compagnies ferroviaires préviennent que les services seront affectés par cette action, qui intervient près d'un an après la première grève du RMT dans le cadre du même conflit. Le secrétaire général Mick Lynch a rendu hommage aux membres du RMT, affirmant qu'ils étaient déterminés à continuer à défendre leurs conditions de travail et à exiger une augmentation de salaire décente.

----------

Le président américain Joe Biden a plaisanté sur le fait qu'il avait été "ensablé" après avoir trébuché et chuté - mais sans être blessé - sur scène lors de la remise des diplômes de l'académie de l'armée de l'air américaine. M. Biden avait salué les diplômés à Colorado Springs (Colorado) sur le devant de la scène en les saluant et en leur serrant la main, et il s'est retourné pour trottiner vers son siège lorsqu'il est tombé. Un officier de l'armée de l'air et deux membres des services secrets américains l'ont aidé à se relever. Les spectateurs, y compris certains membres de la délégation officielle sur scène, ont regardé avec inquiétude Biden, qui, à 80 ans, est le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis, retourner à son siège pour assister à la fin de la cérémonie.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Barclays relève l'objectif de cours de Flutter Entertainment à 15.500 (14.000) pence - 'equal weight' (poids égal)

----------

Barclays réduit l'objectif de cours de British American Tobacco à 3.300 (4.000) pence - "surpondéré".

----------

JPMorgan réduit l'objectif de cours d'Anglo American à 3 150 (3 350) pence - "surpondéré".

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

NatWest a achevé la cession d'une partie de sa participation dans le créancier irlandais Permanent TSB Group. Le ministre irlandais des finances et NatWest ont cédé 54,6 millions d'actions TSB au prix de 2,03 euros par action, ce qui représente une participation de 10 % dans Permanent TSB. Chacun vend la moitié de ces actions et reçoit 55,2 millions d'euros. NatWest détient désormais 90,9 millions d'actions, soit une participation de 17 %. La directrice générale, Alison Rose, a déclaré : "Cette transaction représente un nouveau progrès dans le cadre de notre retrait progressif de la République d'Irlande.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Dechra Pharmaceuticals et EQT X EUR SCSp & EQT X USD concluent un accord de reprise de la société pharmaceutique vétérinaire basée dans le Cheshire. Selon les termes de l'accord, chaque actionnaire de Dechra aura le droit de recevoir 3.875 pence en espèces. Ce montant est inférieur à une offre précédente faite par EQT, qui proposait 4 070 pence par action. L'acquisition valorise Dechra à 4,46 milliards de livres sterling.

----------

Wizz Air a déclaré avoir transporté 5 millions de passagers en mai, soit une hausse de 22 % par rapport aux 4,1 millions de passagers transportés l'année précédente. La capacité totale est passée à 5,6 millions de sièges, soit une augmentation de 14% par rapport aux 4,9 millions de sièges. La compagnie aérienne a déclaré un coefficient d'occupation de 90,2 %, en hausse par rapport à 84,2 %. "Wizz Air a continué à développer son réseau et à améliorer son offre à la clientèle en mai", a déclaré la compagnie basée à Budapest.

----------

AUTRES COMPAGNIES

----------

Ryanair a déclaré que le nombre de passagers en mai était de 17,0 millions, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 15,4 millions de l'année précédente. Le coefficient de remplissage de la compagnie aérienne à bas prix s'est amélioré, passant de 92 % à 94 %. Sur une base mobile de 12 mois, le nombre de passagers a augmenté de 39%, passant de 123,8 millions à 171,9 millions, tandis que le coefficient d'occupation s'est amélioré, passant de 84% à 94%. Ryanair a effectué plus de 94 400 vols en mai 2023, mais a noté que plus de 300 vols ont été annulés en raison des grèves des contrôleurs aériens en mai.

----------

British Airways, filiale d'International Consolidated Airlines, a été condamnée à une amende de près d'un million de livres sterling par le gouvernement américain pour avoir omis de rembourser des vols annulés. Le ministère américain des transports a déclaré dans un document juridique que la compagnie aérienne n'avait pas "remboursé en temps utile les passagers" pour les vols annulés ou reprogrammés à destination et au départ du pays pendant la pandémie de coronavirus. British Airways a déclaré avoir "agi légalement à tout moment" après avoir été frappée d'une amende de 1,1 million de dollars jeudi, et a réfuté ces allégations. L'ordonnance de consentement émise par le ministère se lit comme suit : "De mars à novembre 2020, British Airways a été condamnée à une amende de De mars à novembre 2020, le site web de British Airways a indiqué aux consommateurs de contacter le transporteur par téléphone pour "discuter des options de remboursement", y compris pour les vols que le transporteur a annulés ou modifiés de manière significative. Cependant, pendant plusieurs mois au cours de cette période, les consommateurs n'ont pas pu joindre les agents du service clientèle lorsqu'ils appelaient le transporteur, car British Airways n'a pas assuré une fonctionnalité adéquate des lignes téléphoniques de son service clientèle. Il n'était pas non plus possible de soumettre une demande de remboursement sur le site web du transporteur pendant cette période".

----------

Origin Enterprises, société de services agronomiques basée à Dublin, achète British Hardwood Tree Nursery pour un montant non divulgué. BHT est un fournisseur en gros d'arbres à racines nues, d'arbustes, de plantes de haies et d'accessoires de plantation pour les secteurs de la sylviculture, de l'agriculture, de la gestion de patrimoine, des entreprises et de l'aménagement paysager. Sean Coyle, PDG de l'entreprise, a commenté l'opération : "L'arrivée de British Hardwood Tree Nursery complète les acquisitions récentes et renforce le portefeuille du groupe dans les domaines de l'aménagement, de l'environnement et de l'écologie. La plantation d'arbres continuera à jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique et la restauration de la biodiversité".

----------

Gateley Holdings a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance de son chiffre d'affaires annuel et à un bénéfice conforme à ses attentes. Gateley est un groupe de services juridiques et professionnels basé à Birmingham, en Angleterre. Gateley a déclaré qu'elle prévoyait de réaliser un chiffre d'affaires d'au moins 161 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 avril, soit une hausse d'environ 17 % par rapport aux 137,2 millions de livres sterling de l'exercice précédent. Elle s'attend également à ce que le bénéfice avant impôt ajusté sous-jacent soit conforme aux attentes du marché. À la fin de l'année, Gateley a déclaré disposer d'une trésorerie nette de 4,3 millions de livres sterling.

----------

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.