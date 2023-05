Hausse des ventes au détail au Royaume-Uni ; Hunt est "à l'aise" avec la récession

(Alliance News) - La Bourse de Londres devrait entamer la dernière journée d'une semaine mouvementée avec un léger gain, bien que l'incertitude sur le plafond de la dette américaine continue de tempérer le sentiment.

Le président Joe Biden a déclaré jeudi que les États-Unis éviteraient un défaut de paiement désastreux, alors même que les parlementaires ont fait une pause de dix jours sans parvenir à un accord sur le relèvement de la limite d'emprunt de la nation pour continuer à payer les factures.

Il reste sept jours avant le 1er juin, date à laquelle le gouvernement estime qu'il pourrait se retrouver à court d'argent pour assurer le service de ses dettes, et le fait de ne pas rembourser les emprunts déclencherait probablement une récession qui ébranlerait les marchés mondiaux.

Dans l'actualité économique locale, les ventes au détail au Royaume-Uni ont légèrement augmenté sur une base mensuelle en avril, tandis que la baisse annuelle s'est atténuée, selon l'Office des statistiques nationales. Par ailleurs, le chancelier britannique a réaffirmé son soutien à la politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

Du côté des entreprises, les vols British Airways d'IAG à Heathrow ont été disruptifs en raison d'un problème technique jeudi, tandis qu'AstraZeneca a communiqué des résultats d'essais cliniques positifs. IntegraFin a annoncé des bénéfices semestriels plus faibles, ainsi qu'un ralentissement des entrées nettes dans sa branche Transact.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 14,5 points, soit 0,2%, à 7 585,37

----------

Hang Seng : les marchés financiers de Hong Kong sont fermés pour la Journée du Bouddha.

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,4% à 30 916,31

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,2% à 7 154,80

----------

DJIA : clôture en baisse de 35,27 points, 0,1%, à 32 764,65

S&P 500 : clôture en hausse de 0,9% à 4 151,28

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,7% à 12 698,09

----------

EUR : en hausse à 1,0737 USD (1,0723 USD)

GBP : hausse à 1,2337 USD (1,2330 USD)

USD : baisse à 139,74 JPY (139,85 JPY)

Or : en hausse à 1 949,11 USD l'once (1 945,11 USD)

Pétrole (Brent) : stable à 76,18 USD le baril (76,15 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

08:30 EDT Dépenses personnelles de consommation aux Etats-Unis

10:00 EDT Enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs américains

----------

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont légèrement augmenté sur une base mensuelle en avril, tandis que la baisse annuelle s'est atténuée, selon l'Office des statistiques nationales vendredi. L'ONS a estimé que les volumes des ventes au détail en avril ont augmenté de 0,5 % par rapport au mois précédent, après une baisse révisée à la baisse de 1,2 % en mars. La lecture était légèrement supérieure au consensus du marché de 0,3 % cité par FXStreet. Sur une base annuelle, les volumes de ventes au détail ont diminué de 3,0 % en avril, par rapport à une baisse révisée à la baisse de 3,9 % en mars. Le consensus du marché s'attendait à une baisse de 2,8 % en avril, alors que le mois de mars avait été initialement annoncé comme une baisse de 3,1 %.

----------

Selon Sky News, le chancelier britannique Jeremy Hunt a déclaré qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que le Royaume-Uni entre en récession si cela était nécessaire pour lutter contre l'inflation élevée. "Si nous voulons la prospérité, la croissance de l'économie et la réduction du risque de récession, nous devons soutenir la Banque d'Angleterre dans les décisions difficiles qu'elle prend", a déclaré M. Hunt à Sky News. En tant que chancelier, M. Hunt a déclaré qu'il devait prendre des "décisions difficiles" pour équilibrer les comptes du Royaume-Uni, "afin que les marchés, le monde, puissent voir que la Grande-Bretagne est un pays qui paie ses factures". "Tous ces éléments signifient que la politique monétaire de la Banque d'Angleterre (et) la politique fiscale du chancelier sont alignées", a ajouté M. Hunt.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Berenberg relève Sabre Insurance à "acheter" (hold) - objectif de prix 153 (93) pence

----------

RBC abaisse Halfords Group à "sector perform" (surperformance) - objectif de cours 220 (230) pence

----------

Morgan Stanley relève Rio Tinto à "surpondérer" - objectif de cours de 5.800 pence

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

British Airways, filiale de International Consolidated Airlines, a présenté ses excuses après qu'un problème informatique ait provoqué l'annulation de vols intérieurs et européens jeudi, alors que la Grande-Bretagne s'apprête à entamer le week-end du Bank Holiday. Plus de 50 vols British Airways ont été annulés au départ d'Heathrow jeudi, et la compagnie aérienne a invité les passagers à vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport vendredi. Plus de 20 vols qui devaient atterrir à Heathrow jeudi ont été annulés ou sont actuellement retardés. Certains vols dont le départ était prévu vendredi soir ont reçu une notification de retard, ce qui ajoute au stress des passagers.

----------

AstraZeneca a publié des résultats positifs de haut niveau de l'essai de phase III DUO-E sur le traitement du cancer de l'endomètre. L'essai a porté sur Imfinzi en association avec une chimiothérapie à base de platine, suivi soit d'Imfinzi et de Lynparza, soit d'Imfinzi seul en tant que traitement d'entretien. Le traitement "a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie standard seule chez les patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé ou récurrent nouvellement diagnostiqué", a déclaré Astra.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

IntegraFin a publié ses résultats semestriels au 31 mars, avec un chiffre d'affaires de 66,5 millions de livres sterling, contre 67 millions de livres sterling, en glissement annuel. Le bénéfice avant impôt a reculé de 12 %, passant de 31,7 millions de livres sterling à 27,9 millions de livres sterling. Le propriétaire de la plateforme d'investissement Transact a déclaré que les entrées nettes s'élevaient à 1,6 milliard de livres sterling, soit un ralentissement par rapport aux 2,7 milliards de livres sterling de l'année précédente, bien que le nombre de clients ait augmenté de 4,1 % en glissement annuel, passant de 218 787 à un record de 228 232. La société a déclaré que les prévisions de coûts communiquées en décembre restaient inchangées. Elle a maintenu son dividende intérimaire à 3,2 pence par action. "Le programme de numérisation de la plateforme Transact est en bonne voie et reçoit un accueil positif. Le recrutement de professionnels de l'informatique et des logiciels progresse bien, bien qu'à un rythme plus lent que prévu, alors que le marché des professionnels de l'informatique reste compétitif", a déclaré l'entreprise.

----------

Asos a annoncé jeudi dernier son intention de renforcer son bilan grâce à une nouvelle facilité de financement à long terme de 275 millions de livres sterling, ainsi qu'à un placement de 75 millions de livres sterling, dans le cadre de la poursuite de la restructuration de l'entreprise. Le détaillant de mode en ligne a déclaré que la nouvelle structure de capital offre une flexibilité et une simplicité accrues sous l'égide d'un seul créancier. Asos a conclu un prêt à terme de premier rang de 200 millions de livres sterling et une facilité de crédit renouvelable super senior de 75 millions de livres sterling avec le créancier spécialisé Bantry Bay Capital jusqu'en avril 2026, qui remplacera la facilité de crédit renouvelable existante de 350 millions de livres sterling qui devait expirer en novembre 2024. Le prix du placement de 75 millions de livres sterling sera fixé à 418,1 pence et une offre séparée sera proposée aux particuliers pour un montant maximum de 5 millions de livres sterling. En octobre, Asos a annoncé un plan de redressement. Elle a déclaré qu'elle chercherait à améliorer la gestion des stocks, à réduire ses coûts et à "renforcer" son équipe de direction et sa culture. Ce plan a été l'une des premières mesures prises par Jose Calamonte en tant que directeur général. Mais certains analystes de la City ont estimé qu'une levée de fonds serait nécessaire pour faire avancer les choses.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

L'éditeur numérique XLMedia, coté sur l'AIM, a prévenu qu'il s'attendait à ce que la faiblesse actuelle du marché persiste jusqu'au début de l'été. Malgré un "bon départ" au premier trimestre aux États-Unis, il s'attend à ce que les recettes du premier semestre soient inférieures à celles de l'année précédente, qui avaient bénéficié du lancement de paris sportifs en ligne à New York. "Le lancement des paris sportifs en ligne dans le Massachusetts à la mi-mars, après la fin de la saison de la NFL, bien que solide, n'a pas connu le pic de revenus que l'on observe normalement lors du lancement d'un État", a déclaré l'entreprise. Les dépenses d'acquisition des opérateurs au cours du premier semestre ne sont pas comparables à celles de l'année précédente, note XLMedia, avec des promotions "moins généreuses" pour attirer de nouveaux clients. XLMedia a déclaré que les ventes en Europe ont été conformes aux attentes, soutenues par les festivals de courses de chevaux de Cheltenham et d'Aintree au Royaume-Uni. XLMedia fera le point sur les résultats du premier semestre à la fin du mois de juillet.

----------

La police de Paris a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui tentaient de bloquer l'assemblée générale annuelle de la société pétrolière française TotalEnergies. Après avoir donné trois avertissements sur les haut-parleurs, les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes sur les militants, qui s'étaient assis sur la route à l'extérieur du lieu de réunion dans un quartier chic de Paris, pour tenter d'empêcher les gens d'entrer. Des dizaines de manifestants avaient convergé vers la Salle Pleyel dès l'aube, à l'appel d'une coalition d'organisations non gouvernementales. Ils ont scandé des slogans tels que "Tout ce qu'on veut, c'est faire tomber Total" et "Un, deux, trois degrés, c'est Total qu'on remercie".

----------

Par Elizabeth Winter, reporter senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.