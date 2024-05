LONDRES, 10 mai (Reuters) - IAG, propriétaire des compagnies aériennes British Airways et Iberia, a publié vendredi un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes pour le premier trimestre, grâce à d'importantes réservations et alors qu'il prévoit un été chargé et rentable.

Le groupe a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 68 millions d'euros entre janvier et mars, tandis que les analystes s'attendaient à 49 millions d'euros, selon le consensus fourni par la compagnie.

A la Bourse de Londres, le titre IAG prenait 0,88% à 07h24 GMT.

Le premier trimestre est souvent déficitaire pour les compagnies aériennes, les réservations étant moins nombreuses en début d'année.

"Nos initiatives de transformation et l'augmentation de la demande, y compris pendant les vacances de Pâques, ont permis d'obtenir une nouvelle fois de très bons résultats, avec une amélioration du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation", a déclaré dans un communiqué Luis Gallego, directeur général d'IAG.

De nombreuses compagnies aériennes espèrent que la saison estivale à venir et la baisse des prix du kérosène leur permettront d'équilibrer leurs comptes d'ici la fin de l'année fiscale.

IAG, qui ne fait pas exception à la règle, s'efforce également de tirer parti de la forte demande.

Les compagnies aériennes se sont toutefois plaintes des retards de livraison des constructeurs d'avions qui pourraient limiter leur capacité et leur aptitude à répondre à la demande record de cette année.

IAG a par ailleurs indiqué s'attendre à des coûts légèrement plus élevés en 2024, tout en prévoyant une croissance de 7% de la capacité de transport de passagers sur l'an.

(Reportage Joanna Plucinska ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)