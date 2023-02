IAG annonce l'acquisition d'Air Europa pour 500 millions d'euros

(Alliance News) - International Consolidated Airlines Group SA, société mère de British Airways et Iberia, a annoncé jeudi l'acquisition d'Air Europa pour 500 millions d'euros auprès de la société espagnole Globalia.

"Le conseil d'administration d'IAG estime que cette acquisition reste stratégiquement importante pour le groupe et le positionne pour bénéficier des opportunités de croissance sur le marché de l'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi que pour augmenter la connectivité vers l'Asie", a-t-il déclaré dans un communiqué.

IAG a annoncé en août dernier qu'elle avait pris une participation de 20 % dans Air Europa après avoir converti un prêt.

Il acquerra les 80% restants pour 400 millions d'euros, a indiqué le groupe, ajoutant que l'accord est "soumis aux approbations réglementaires et autres, ce qui pourrait prendre environ 18 mois".

IAG a annoncé en 2019 un projet de fusion avec Air Europa, estimé à l'époque à 1 milliard d'euros.

Le groupe, qui possède également la compagnie low-cost espagnole Vueling, espère ainsi renforcer ses liens avec le continent américain et faire de Madrid un principal hub européen.

Mais le projet est freiné par la pandémie de Covid-19, qui conduit IAG à réduire de moitié son offre initiale, puis par les réticences de la Commission européenne, inquiète d'une réduction de la concurrence sur le marché espagnol.

Ces difficultés ont conduit IAG à annoncer fin 2021 la résiliation de l'accord d'achat de 2019.

L'accord révisé "permettra au hub de Madrid de IAG de rivaliser sur un pied d'égalité avec les autres hubs européens et de consolider sa position dans l'Atlantique Sud", a déclaré Luis Gallego, directeur général de IAG, cité dans le communiqué.

"Madrid est la principale passerelle entre l'Amérique latine et l'Europe et il existe des possibilités d'étendre son réseau, ce qui apportera des avantages significatifs à nos clients, employés et actionnaires", a-t-il ajouté.

Une somme de 400 millions d'euros sera versée sous la forme de 100 millions d'euros d'actions IAG et de 100 millions d'euros en espèces à la conclusion de l'opération, suivie de 100 millions d'euros supplémentaires payables en espèces au premier et au deuxième anniversaire de l'opération finale, selon le communiqué.

La marque Air Europa sera conservée sous la gestion d'Iberia.

IAG, qui contrôle également la compagnie irlandaise Aer Lingus, est le troisième groupe aérien en Europe derrière Ryanair et Lufthansa.

source : AFP

