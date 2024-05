IAG : bon début d'année, optimisme pour la saison d'été

Le transporteur aérien IAG a annoncé vendredi avoir signé un 'bon début d'année' à la faveur de la vigueur de la demande et s'est déclaré 'bien positionné' pour la saison estivale.



Le propriétaire, entre autres, des compagnies Aer Lingus, British Airways et Iberia a dégagé un bénéfice d'exploitation de 68 millions d'euros hors exceptionnels au premier trimestre, à comparer avec un profit de seulement neuf millions un an plus tôt.



Cette performance s'avère nettement supérieure aux 48 millions d'euros attendus par les analystes selon un consensus fourni par le groupe.



Sa perte après impôts s'est dans le même temps réduite à quatre millions d'euros, après un manque à gagner de 87 millions d'euros un an auparavant.



Le chiffre d'affaires a, lui, totalisé 6,4 milliards d'euros, contre 5,9 milliards d'euros sur la même période de l'an dernier, sous l'effet d'une hausse de 8,6% de son trafic, avec près 26,4 millions de passagers transportés.



Le revenu unitaire par passager a progressé de 4,4% tandis que les dépenses en carburant ont baissé de 4,9% grâce à l'efficacité de sa stratégie de couverture pétrolière.



Sans fournir de prévisions chiffrées, IAG s'est dit 'bien positionné' en vue de la cruciale saison d'été, tout en ajoutant s'attendre à une demande favorable et pérenne sur le long terme concernant le secteur aérien.



'Nous voyons un potentiel de bonnes surprises par rapport aux estimations établies par le consensus pour 2024', réagissaient ce matin les analystes de RBC, qui affichent une opinion 'surperformance' sur la valeur.



Suite à cette publication, l'action IAG progressait d'environ 0,8% vendredi matin à la Bourse de Londres. Le titre gagne maintenant près de 20% depuis le début de l'année.



