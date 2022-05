IAG : en chute après une lourde perte trimestrielle

L'action IAG (International Airlines Group) plonge de près de 7% à Londres, après la publication d'une perte opérationnelle ajustée de 754 millions d'euros pour le premier trimestre 2022, bien supérieure à un consensus de 510 millions selon Stifel.



'Avec une capacité opérée et des revenus en ligne, ce manquement des attentes provient de coûts de lancement plus élevés et, à notre avis, des perturbations opérationnelles endurées par British Airways durant le trimestre', explique le broker.



Notant cependant que le transporteur aérien continue d'anticiper un profit opérationnel au deuxième trimestre, Stifel pense qu'il 'va toujours bénéficier d'une reprise vigoureuse du marché transatlantique, tout en étant moins exposé au marché chinois'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.