Le propriétaire de British Airways, IAG, a déclaré vendredi qu'il était en pourparlers avec d'autres compagnies aériennes au sujet de la cession de liaisons afin de répondre aux préoccupations des régulateurs de l'UE qui craignent que son offre pour Air Europa ne réduise la concurrence et ne conduise à des augmentations de prix.

IAG, qui possède également le transporteur espagnol Iberia, vise à obtenir le contrôle total d'Air Europa, mais la Commission européenne a mis en garde le mois dernier contre l'impact sur les liaisons intérieures espagnoles ainsi que sur les liaisons long-courriers.

"En ce qui concerne l'acquisition d'Air Europa, nous continuons à progresser avec la Commission européenne et nous avons déjà partagé avec elle les compagnies aériennes potentielles qui reprendraient les liaisons auxquelles elle a renoncé dans le cadre du paquet de mesures correctives", a déclaré IAG dans un communiqué lors d'un appel avec les médias espagnols.

Il a ajouté que "comme nous l'avons déjà dit, nous avons reçu beaucoup d'intérêt de la part de différents transporteurs et nous travaillons avec Avianca, Binter, Iberojet, Ryanair, Volotea et World2Fly en tant que repreneurs potentiels pour les liaisons long-courrier et court-courrier".

L'IAG a jusqu'au 10 juin pour soumettre des mesures correctives.

En février 2023, IAG a déclaré avoir accepté de payer 400 millions d'euros (430,84 millions de dollars) à la société de tourisme espagnole Globalia pour les 80 % d'Air Europa qu'elle ne possédait pas encore, dans le but d'améliorer sa part de marché en Amérique latine, de s'étendre en Asie et de permettre à son hub de Madrid de rivaliser avec d'autres grands aéroports en Europe.

Le directeur général d'IAG, Luis Gallego, a déclaré aux analystes vendredi, après avoir publié les résultats du premier trimestre, que le groupe pourrait mettre fin à son offre pour Air Europa si les conditions exigées par les régulateurs s'avéraient trop lourdes, mais il a précisé qu'IAG n'en était pas encore à ce stade. (1 $ = 0,9284 euros) (Reportage de Foo Yun Chee, rédaction de Geert De Clercq, édition de Susan Fenton)