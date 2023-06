IAG et Walgreens Boots victimes d'une cyberattaque - Sky News

(Alliance News) - Sky News a rapporté lundi qu'un trio d'entreprises a été touché par une cyberattaque qui a exposé les données personnelles des employés, y compris les coordonnées bancaires et de contact, à des pirates informatiques.

Les entreprises touchées sont International Consolidated Airlines Group SA's British Airways, Walgreens Boots Alliance Inc, et BBC, mais on s'attend à ce que des "milliers" d'autres entreprises soient touchées.

La semaine dernière, des pirates ont exploité une faille dans le logiciel MOVEit Transfer pour accéder à une série d'informations qui assombrissent aujourd'hui un nombre croissant d'entreprises britanniques et leur personnel.

Le radiodiffuseur britannique BBC a déclaré qu'il ne pensait pas que les données bancaires de ses employés avaient été exposées, mais que les numéros d'identification de l'entreprise et les numéros d'assurance nationale avaient été compromis.

"Depuis le début de la guerre en Ukraine, on assiste à une vague de cyberattaques liées à l'État russe, les gouvernements, agences et entreprises occidentaux étant ciblés pour avoir tourné le dos à la Russie", a déclaré Sky News.

