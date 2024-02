IAG : marge opérationnelle plus que doublée en 2023

Le 29 février 2024 à 11:20 Partager

IAG a annoncé jeudi avoir plus que doublé sa marge opérationnelle en 2023 grâce à la reprise du secteur aérien qui lui permet d'afficher des niveaux de capacités proches de ceux de 2019 sur la plupart de ses marchés.



Le transporteur aérien, qui détient notamment les compagnies British Airways et Iberia, a dégagé un résultat opérationnel avant éléments exceptionnels de 3,5 milliards d'euros l'an dernier, contre 1,25 milliard en 2022.



Sa marge d'exploitation a ainsi atteint 11,9%, à comparer avec 5,4% en 2002.



Le groupe ajoute avoir dégagé un solide flux de trésorerie disponible (FCF) de 1,3 milliard d'euros sur l'exercice et fait part de perspectives 'positives' pour 2024.



IAG se dit confiant dans la génération d'un 'FCF' significatif tout en s'engageant à proposer une création de valeur et une redistribution 'soutenues' à ses actionnaires.



Son taux de réservation pour le premier trimestre se monte déjà à 92% et à 62% pour l'ensemble du premier semestre, des niveaux au-dessus de ceux qui caractérisaient les mêmes périodes de 2023.



En dépit de ces bons chiffres, l'action IAG ne progressait que de 0,6% jeudi matin en Bourse de Londres. Le titre avait gagné de plus de 10% ces quatre derniers mois.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.