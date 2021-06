IAG : la Commission enquête sur Air Europa, le titre baisse

La Commission européenne a annoncé mardi soir l'ouverture d'une enquête approfondie concernant le projet de rachat de la compagnie aérienne espagnole Air Europa par le groupe IAG.



Bruxelles craint que l'opération ne réduise la concurrence sur le marché des liaisons intérieures espagnoles, mais aussi sur les liaisons internationales au départ et à destination de l'Espagne.



'IAG, qui exploite notamment les réseaux d'Iberia et de Vueling, et Air Europa sont des compagnies aériennes de premier plan en Espagne', explique Margrethe Vestager, la vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, dans un communiqué.



L'information faisait baisser le titre IAG coté sur à la Bourse de Londres, qui perdait 0,3% en début d'après-midi.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.