Londres (awp/afp) - Le groupe aérien IAG, maison mère de British Airways et Iberia, est revenu aux bénéfices au premier semestre grâce à la forte demande de voyages à mesure que le secteur se remet de la pandémie de Covid-19.

Il enregistre un bénéfice net part du groupe de 921 millions d'euros (un peu plus de 880 millions de francs suisses) pour les six mois terminés fin juin contre une perte de 654 millions un an plus tôt, avec un chiffre d'affaires en hausse de 45% à 13,6 milliards d'euros sur la période, d'après un communiqué vendredi.

Le groupe attribue cette performance à une forte demande partout et à une "surperformance dans notre activité en Espagne".

Le transporteur se dit "particulièrement focalisé sur le fait de générer des opérations résilientes cet été", avec le pic de demande des vacances estivales, "au regard de conditions opérationnelles difficiles au Royaume-Uni et dans plusieurs parties d'Europe", en raison de mouvements de grève.

L'an dernier, la saison estivale avait été perturbée par des manques de personnel et des grèves qui s'étaient traduites par des milliers d'annulations de vols, retards et interminables queues dans les aéroports au Royaume-Uni.

IAG note des "perspectives encourageantes pour l'été avec environ 80% des (trajets) anticipés pour le troisième trimestre déjà réservés".

"Nos bénéfices solides (...) nous aident à améliorer notre bilan et à réduire notre dette. Nous prévoyons un retour à notre capacité de transport d'avant la pandémie à la fin de l'année", note le directeur général Luis Gallego, cité dans le communiqué.

La capacité de transport se situe actuellement à 94% de la capacité de 2019, avant le choc de la pandémie qui a anéanti le trafic aérien pendant de longs mois de confinement et l'a ensuite sévèrement perturbé avec les restrictions aux déplacements internationaux.

Au premier trimestre, IAG, qui compte aussi les compagnies Aer Lingus, Level et Vueling, avait encore enregistré une perte de 87 millions d'euros, même si elle était très fortement réduite sur un an.

Le groupe aérien a par ailleurs annoncé la conversion d'options de six Boeing 787-10 et d'un A350-900 en commandes fermes, d'après un communiqué séparé, tout en ajoutant six autres options de 787-10 à son carnet de commandes d'avions long courrier.

"Ces avions de nouvelle génération vont contribuer à restaurer notre capacité de transport à son niveau d'avant la pandémie et comptent parmi les plus économes en carburant", se félicite Luis Gallego.

Olli Anibaba, analyste de Third Bridge, observe que "la demande accumulée pour les vacances et la levée post-covid des restrictions aux voyages en Asie" dopent les revenus d'IAG.

"Les difficultés pour IAG vont être la pénurie de pilotes, la formation du personnel de cabines, et les pressions inflationnistes sur les salaires".

afp/buc