(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

International Consolidated Airlines Group SA - Propriétaire d'Aer Lingus, Iberia et British Airways - Achève le programme de rachat d'actions lancé au début du mois, en achetant un total de 27,1 millions d'actions, soit environ 0,5 % de son total. Les actions seront utilisées pour couvrir la nécessité de fournir des actions à Globalia dans le cadre de l'achat d'Air Europe par IAG, qui est toujours en cours d'examen réglementaire.

----------

IntelliAM AI PLC - société de logiciels basée à Sheffield - se réjouit que sa filiale ait été nommée "Phare de l'intelligence artificielle" et qu'elle ait reçu une subvention du Digital Innovation Fund Lighthouse d'environ 263 000 livres sterling. La subvention est destinée à un projet de recherche qui devrait s'achever dans le courant de l'année et qui porte sur l'application de l'intelligence artificielle à l'analyse de la lubrification. La lubrification, explique IntelliAM, est "l'un des principaux facteurs d'interruption de la production". Le projet vise à créer un logiciel qui permettra d'entrer des informations sur les composants, après quoi un modèle d'apprentissage automatique créera automatiquement les programmes de lubrification à la graisse et à l'huile.

----------

Incanthera PLC - Fabricant de traitements oncologiques et dermatologiques basé à Manchester - Confirme la deuxième commande de Skin & Cell AG à Frike Cosmetic AG en Suisse pour fournir 250 000 unités à Marionnaud AG. Cette commande fait suite à une annonce faite en juin, lorsque Incanthera a indiqué que la première commande pour sa gamme de produits de soins de luxe avait augmenté en prévision d'une hausse de la demande, et que la deuxième commande serait probablement plus importante. La commande devrait être livrée au cours de l'exercice en cours, qui se termine le 31 mars, et porte le total des commandes passées à plus de 350 000 unités auprès de Frike Cosmetics. Elle conforte la direction dans sa prévision d'un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de livres sterling pour l'année en cours et d'une rentabilité pour Incanthera.

----------

Tekcapital PLC - investisseur en propriété intellectuelle basé à Londres - déclare que Guident Corp reçoit une subvention de Space Florida pour ajouter une connectivité satellite à faible latence à son service de surveillance à distance de véhicules autonomes. Explique que la subvention Space Florida-Israël Innovation soutiendra le développement et la mise en œuvre de l'architecture du système, en tirant parti de la technologie des satellites non géostationnaires. Le projet devrait commencer au début du mois.

----------

Microlise Group PLC - Société de solutions logicielles pour les technologies de transport basée à Nottingham - Lancement d'une série de nouveaux produits, tous entièrement intégrés au portefeuille de produits plus large du groupe, conçus pour répondre aux besoins de sécurité, de conformité et de suivi des actifs. Il s'agit notamment d'avertisseurs de danger pour les conducteurs, de systèmes de normes de vision directe et de balises de proximité. Le directeur général, Nadeem Raza, a déclaré : "Conformément à nos objectifs stratégiques, nous nous efforçons en permanence d'offrir à nos clients la gamme de solutions la meilleure et la plus complète possible, et nous sommes ravis d'annoncer le lancement de cette série de nouveaux produits. La sécurité, la conformité et le suivi des actifs font partie intégrante de la réussite des entreprises de nos clients.

----------

Guardian Metal Resources PLC - exploration et développement de métaux critiques et précieux dans l'État américain du Nevada - note des développements importants pour ses intérêts dans le tungstène, notamment le projet Pilot Mountain dans la ceinture minérale de Walker Lake au Nevada. Se dit "satisfait" d'un rapport du Sénat américain sur la "criticité du tungstène", ajoutant qu'il souligne l'importance de développer des sources de tungstène aux États-Unis dans le contexte d'un conflit géopolitique. Le rapport explique que la commission sénatoriale "reconnaît que la Chine et la Russie dominent les chaînes d'approvisionnement mondiales en tungstène et en antimoine, et reste préoccupée, à la suite de la guerre russe contre l'Ukraine, par la stabilité de la chaîne d'approvisionnement en antimoine et en tungstène. La commission encourage le ministère de la Défense à s'assurer que la source nationale des chaînes d'approvisionnement en antimoine et en tungstène n'est pas limitée à une seule source".

----------

Marula Mining PLC - Société minière basée à Londres et opérant en Afrique - La filiale à 100 % Muchai Mining Kenya Ltd accepte d'acheter une participation de 80 % dans Agarwal Metals and Ores Ltd, une société kenyane de traitement des minerais. Agarwal Metals possède l'usine de traitement de manganèse Kilifi, située à 60 kilomètres du port de Mombasa, dans la région de Tezo, dans le comté de Kilifi au Kenya. Marula effectuera un paiement en espèces de 100 000 GBP et émettra pour 500 000 GBP de nouvelles actions ordinaires au prix d'émission de 10 pence par action. Après la signature d'un accord formel de vente et d'achat d'actions et l'obtention des autorisations réglementaires, elle effectuera un dernier versement en espèces de 2 millions de livres sterling et émettra 500 000 livres sterling supplémentaires de nouvelles actions au prix de 10 pence par action.

----------

Par Holly Beveridge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.