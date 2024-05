International Consolidated Airlines S A : La valeur du jour en Europe Temps au beau fixe pour IAG

IAG avance de 1,11% à 184,83 pence à la bourse londonienne. Le propriétaire des compagnies aériennes British Airways, Iberia ou encore Vueling a déclaré que sa perte avant impôts au premier trimestre s'était réduite à 87 millions d'euros, contre 121 millions d'euros l'année précédente. L'opérateur aérien basé à Madrid a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 68 millions d'euros entre janvier et mars, tandis que les analystes s'attendaient à 49 millions d'euros. le chiffre d'affaires total a augmenté de 9,2 % pour atteindre 6,43 milliards d'euros, contre 5,89 milliards d'euros.



"Nous pensons qu'IAG gère le modèle de groupe aérien le plus avancé en Europe, avec un objectif clair de rentabilité, bénéficiant de sa position de force sans précédent sur les routes transatlantiques. Cela dit, nous avons quelques inquiétudes concernant les coûts, ce qui se traduira par une stagnation en 2024", note Stifel.



La dette nette de 7,44 milliards d'euros est en baisse par rapport aux 9,25 milliards d'euros de l'année précédente.



"Nos initiatives de transformation et l'augmentation de la demande, y compris pendant les vacances de Pâques, ont permis d'obtenir une nouvelle fois de très bons résultats, avec une amélioration du chiffre d'affaires et du bénéfice d'exploitation", a déclaré dans un communiqué Luis Gallego, directeur général d'IAG qui s'attend à une "demande de voyage positive et durable à long terme".



La capacité vers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud a augmenté de 0,4 %, mais les recettes ont baissé de 3,4 %. IAG a indiqué que le conflit au Moyen-Orient a eu un impact sur les vols de la plupart de ses compagnies aériennes vers la région.