L'autorité australienne de régulation des entreprises a déclaré vendredi qu'elle avait intenté une action en justice contre deux unités d'Insurance Australia Group (IAG), alléguant qu'elles avaient induit les clients en erreur au sujet des remises de fidélité disponibles pour certains types de polices d'assurance habitation.

L'Australian Securities & Investments Commission (ASIC) a entamé une procédure civile contre Insurance Australia Ltd (IAL) et Insurance Manufacturers of Australia (IMA) devant la Cour fédérale, alléguant que des clients fidèles pourraient avoir vu leurs primes augmenter avant que les rabais promis ne soient appliqués.

L'action en justice intervient à un moment où l'ASIC resserre son contrôle sur les assureurs généraux australiens, ayant déjà déclaré que les assureurs du pays ne disposaient pas toujours d'une surveillance et de contrôles adéquats sur les promesses de prix faites ou tenues par les distributeurs de leurs produits.

Le régulateur a également demandé aux assureurs généraux du pays d'améliorer leurs pratiques et leurs ressources en matière de gestion des sinistres, après avoir constaté des problèmes dans de nombreux domaines lors d'un examen.

Les actions de la société étaient en baisse de 2 % dans les premiers échanges, contre une baisse de 1 % sur l'ensemble du marché.

"IMA et IAL ne sont pas d'accord sur le fait qu'ils ont induit les clients en erreur et ont l'intention de continuer à défendre la procédure", a déclaré IAG dans un communiqué séparé.

"Il y a un risque que des clients fidèles, à qui l'on a promis une réduction, aient été persuadés de rester avec ces compagnies, et qu'ils aient ainsi perdu l'occasion de rechercher un meilleur prix", a déclaré Sarah Court, vice-présidente de l'ASIC.

L'autorité de régulation demande au tribunal des déclarations d'infraction, des sanctions pécuniaires et des ordonnances de publicité négative à l'encontre d'IAL et d'IMA.

En juin, dans une affaire distincte, le régulateur a infligé à IAL une amende record de 40 millions de dollars australiens (25,66 millions de dollars) pour n'avoir pas tenu certaines promesses de rabais faites aux clients.

La date de la première audience de gestion du dossier n'a pas encore été fixée, a déclaré l'ASIC.

(1 $ = 1,5586 dollar australien)