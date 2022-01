La compagnie allemande Lufthansa est sur le point d'acheter 40 % des parts d'ITA, le successeur d'Alitalia.

ITA Airways a commencé à voler le 15 octobre avec près de 2 300 employés et une flotte deux fois moins importante que celle d'Alitalia, l'ancien symbole du style et du glamour italiens, âgé de 75 ans, qui a connu une succession vertigineuse de restructurations et de changements de propriétaires.

Le journal n'a pas donné de prix pour cet accord.

Un porte-parole d'ITA a déclaré que la direction de la compagnie aérienne présenterait un plan stratégique au conseil d'administration le 31 janvier, et qu'une data room serait ouverte dans les jours suivants, comme indiqué lors d'une audition parlementaire jeudi.

Des sources ont déclaré à Reuters le 12 janvier que le transporteur italien était en contact avec Lufthansa, British Airways et la compagnie américaine Delta Air Lines en vue d'un partenariat par actions, ajoutant que les discussions officielles pourraient commencer d'ici la fin mars.

Lufthansa n'était pas immédiatement disponible pour commenter samedi, mais un porte-parole avait alors réaffirmé que la compagnie allemande était ouverte à la possibilité d'un partenariat avec ITA.

Delta a démenti son intention d'investir dans ITA.

Selon Il Foglio, Lufthansa et ITA sont sur le point de se mettre d'accord sur certaines conditions clés de l'accord, telles que le rôle de l'aéroport de Fiumicino en tant que plate-forme pour les vols directs vers l'Afrique et certaines liaisons vers les Amériques.

L'accord sera soumis à l'approbation de l'Union européenne, ajoute le journal.