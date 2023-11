La perte avant impôts de la compagnie aérienne scandinave SAS augmente au 4ème trimestre

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé jeudi une perte avant impôts plus importante qu'il y a un an pour la période août-octobre et a déclaré qu'elle visait à ce qu'un tribunal américain approuve son plan de restructuration en vertu du chapitre 11 au début de 2024.

SAS, qui se trouve depuis longtemps sous la protection de la loi sur les faillites et qui fait appel à de nouveaux propriétaires dans le cadre d'un plan de sauvetage, a déclaré une perte avant impôts de 2,11 milliards de couronnes suédoises (204 millions de dollars) au quatrième trimestre, contre une perte de 1,70 milliard de couronnes suédoises l'année précédente. Au troisième trimestre, SAS a réalisé son premier bénéfice trimestriel depuis 2019.