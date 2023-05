La perte d'IAG se réduit, le chiffre d'affaires augmente, la capacité se rétablissant après la Covid

(Alliance News) - International Consolidated Airlines Group SA a annoncé vendredi que sa perte au premier trimestre s'était réduite alors que le chiffre d'affaires était élevé, Iberia ayant réalisé sa "meilleure performance trimestrielle", tout en notant que la capacité se rétablissait vers les niveaux d'avant la pandémie.

IAG, la société mère de British Airways et d'Iberia, basée à Londres, a déclaré que la perte avant impôts pour les trois premiers mois de 2023 s'était considérablement réduite, passant de 916 millions d'euros l'année précédente à 121 millions d'euros.

Les recettes se sont élevées à 5,89 milliards d'euros, soit une hausse de 74 % par rapport aux 3,44 milliards d'euros de l'année précédente. Cette hausse est due à la performance d'Iberia au cours du trimestre, ainsi qu'à l'amélioration des niveaux de capacité des passagers après la pandémie.

En ce qui concerne l'avenir, IAG a fait part de perspectives "encourageantes" pour la période estivale, avec environ 80 % de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre réservé. La compagnie s'attend également à ce que son bénéfice d'exploitation soit supérieur à la limite supérieure de ses prévisions pour 2023, soit entre 1,8 et 2,3 milliards d'euros.

La demande des clients reste actuellement forte et la capacité des passagers devrait se situer à environ 97% des niveaux de 2019 pour l'ensemble de l'année, alors que la société se concentre sur ses marchés principaux, a déclaré IAG.

Le directeur général Luis Gallego a déclaré : "Iberia a réalisé un bénéfice record au premier trimestre et toutes nos compagnies aériennes ont dépassé les attentes, bénéficiant d'une demande robuste et d'un prix du carburant plus bas au cours du trimestre. Nous enregistrons de bonnes réservations à l'avance, la demande dans le domaine des loisirs étant particulièrement forte, tandis que les voyages d'affaires continuent de se redresser plus lentement.

"Alors que nous revenons à des activités plus normales, nous continuons à investir dans le développement durable, notamment dans des avions plus économes en carburant, et dans l'expérience client, en modernisant les cabines d'affaires de British Airways et d'Iberia. Au cours de l'année écoulée, nous avons recruté des milliers de nouveaux employés dans l'ensemble du groupe et renforcé nos opérations afin d'être prêts à répondre aux besoins de nos clients pendant la période de pointe de l'été".

Les actions d'IAG étaient en hausse de 3,8 % à 152,70 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

