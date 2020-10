La valeur du jour en EUROPE IAG : troisième trimestre pire que prévu et perspectives moroses

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

C’est plus tôt que prévu qu’IAG a publié ses résultats préliminaires du troisième trimestre 2020. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. En effet, la maison mère de British Airways et Iberia a accusé une perte opérationnelle (hors éléments exceptionnels) de 1,3 milliard d’euros entre juillet et septembre, contre un bénéfice opérationnel de 1,4 milliard d’euros un an plus tôt. Le consensus tablait sur une perte plus contenue à -946 millions d’euros. En Bourse, le titre IAG recule de 1,32% à 99,12 pence.De son côté, le chiffre d'affaires s'est effondré de 83% à 1,2 milliard d'euros, alors que le consensus visait 1,6 milliard.Les capacités passagers d'IAG, exprimées en siège disponible par kilomètre, ont chuté de 78,6 % et le trafic passagers, exprimé en revenu par passager et kilomètre, a reculé de 88 %. Pour sa part, le coefficient d'occupation a baissé de 38,8 points pour s'établir à 48,9 %.Et la situation ne devrait guère s'arranger dans l'immédiat. " Les réservations globales récentes n'ont pas évolué comme prévu en raison des mesures supplémentaires mises en œuvre par de nombreux gouvernements européens en réponse à une deuxième vague de Covid-19, notamment une augmentation des restrictions locales et l'extension des exigences de quarantaine pour les voyageurs provenant d'un nombre croissant de pays ", a expliqué IAG." Dans le même temps, les initiatives destinées à remplacer les périodes de quarantaine et à renforcer la confiance des clients pour réserver et voyager, telles que les tests avant le départ et les dispositions relatives aux couloirs aériens, n'ont pas été adoptées par les gouvernements aussi rapidement que prévu ", a ajouté le groupe.Dans ce contexte IAG a revu ses perspectives à la baisse pour le quatrième trimestre. Le groupe opérera désormais à 30 % de ses capacités contre 40 % visés auparavant. De plus, IAG groupe ne s'attend plus à atteindre l'équilibre en termes de flux de trésorerie net des activités d'exploitation.Pour traverser la crise sanitaire, IAG disposait à fin septembre de 6,6 milliards d'euros de liquidités. S'y ajoutent 2, 74 milliards d'euros de capitaux levés début octobre.Les résultats définitifs du troisième trimestre seront dévoilés le 30 octobre prochain.