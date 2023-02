Le FTSE 100 en hausse avant l'impression de l'inflation américaine

(Alliance News) - Les marchés européens étaient en hausse vendredi à l'ouverture, bien que les échanges aient été quelque peu hésitants avant la publication d'un chiffre clé sur l'inflation aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 24,81 points, 0,3%, à 7 932,53. Le FTSE 250 était en hausse de 32,54 points, 0,2%, à 19 823,03, et l'AIM All-Share n'a gagné que 0,1 point à 855,61.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3% à 794,21, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,2% à 17 310,56, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 13 968,63.

Les investisseurs attendaient à 13h30 GMT les données sur les dépenses personnelles de consommation américaines pour le mois de janvier, qui constituent la mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine.

"Les PCE ont fortement reculé ces derniers mois, passant de 5,2% en septembre à 4,4% en décembre, leur plus bas niveau depuis octobre 2021", a déclaré Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"La chute brutale par rapport à ces sommets a certainement contribué à alimenter le récit de la désinflation qui a amené les marchés à spéculer sur le fait que nous pourrions commencer à voir certaines des récentes hausses de taux s'inverser avant la fin de cette année, avant que le rapport sur les salaires de janvier ne fasse voler en éclats ce petit souhait", a ajouté Hewson.

L'indice PCE de base devrait s'estomper à 4,3 % en janvier, contre 4,4 % en février.

Hewson a ajouté : "Étant donné la force des données économiques récentes, les chiffres de janvier d'aujourd'hui pourraient mettre un terme à la tendance à la baisse des prix."

Le dollar s'est légèrement raffermi contre les principales devises avant la lecture du PCE.

La livre sterling a été cotée à 1,2022 USD tôt vendredi, peu de changement par rapport à 1,2023 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. L'euro s'est négocié à 1,0591 USD, en légère baisse par rapport à 1,0593 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 134,83 JPY, en hausse par rapport à 134,72 JPY.

Les actions à New York ont clôturé dans le vert jeudi, avec une hausse de 0,3 % pour le Dow Jones Industrial Average, de 0,5 % pour le S&P 500 et de 0,7 % pour le Nasdaq Composite.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,2%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en légère hausse.

L'économie allemande a connu une contraction pire que prévu au dernier trimestre de 2022. Selon Destatis, le produit intérieur brut allemand a reculé de 0,4 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, ce qui constitue une aggravation par rapport à la prévision préliminaire d'une contraction de 0,2 %.

"L'économie allemande a surpris en montrant plus de résilience que ce que l'on craignait, malgré une longue série de crises", a commenté Carsten Brzeski d'ING.

"Toutefois, si cette résilience, alimentée par le soutien fiscal et le temps chaud de l'hiver, a empêché l'économie de tomber dans une profonde récession, elle ne garantit absolument pas un fort rebondissement de sitôt", a ajouté l'analyste.

ING a averti que la plus grande économie d'Europe pourrait connaître une récession technique, étant donné le récent flux de données économiques faibles.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, la confiance des consommateurs a connu un rebond surprenant après avoir atteint des niveaux historiquement bas, malgré les difficultés persistantes liées au coût de la vie, selon un chiffre.

L'indice de confiance des consommateurs de GfK a augmenté de sept points en février, même si le score global reste à un niveau négatif de 38.

Joe Staton, directeur de la stratégie client chez GfK, a déclaré : "Malgré les vents contraires largement rapportés de l'inflation qui continue à dépasser les augmentations de salaires, et le défi permanent des ménages de la crise du coût de la vie, les consommateurs ont soudainement montré plus d'optimisme sur l'état de leurs finances personnelles et la situation économique générale, en particulier pour l'année à venir."

Dans le FTSE 100, International Consolidated Airlines a chuté de 2,0 %.

La société mère de British Airways a enregistré un bénéfice avant impôts de 415 millions d'euros, contre une perte de 3,51 milliards d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 23,07 milliards d'euros, contre 8,46 milliards d'euros en 2022. Cette forte reprise est due à une demande de loisirs soutenue et à la réouverture des marchés, a déclaré IAG.

La firme a déclaré que les réservations à terme sont "robustes", et elle s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation annuel pré-exceptionnel se situe entre 1,8 milliard et 2,3 milliards d'euros en 2023. Toutefois, l'entreprise a déclaré qu'elle était "consciente de l'incertitude" de l'environnement macroéconomique ainsi que de l'inflation du carburant et des autres produits.

"En tant que spécialiste des vols long-courriers, IAG a été l'un des derniers noms du secteur à prendre de l'élan après la pandémie. Bien sûr, l'aviation s'est heurtée directement à un autre obstacle sous la forme d'une crise du coût de la vie", a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste principale des actions chez Hargreaves Lansdown.

Yates a ajouté : "Jusqu'à présent, il semble que la demande refoulée de voyages maintient les choses en place, mais il y a une limite au temps que cela peut durer."

Jeudi, l'entreprise avait annoncé l'acquisition d'Air Europa pour 500 millions d'euros auprès de la société espagnole Globalia. "Cette acquisition nous permettra de développer Madrid en tant que hub, en proposant une passerelle vers l'Amérique latine et au-delà", a déclaré le directeur général Luis Gallego.

"En période de difficultés économiques, il est courant d'assister à des consolidations dans le secteur de l'aviation. Grâce à la puissance de sa marque et à son envergure, BA est en mesure de tirer le meilleur parti de la dynamique changeante du marché", a ajouté M. Lund-Yates.

Ailleurs dans l'indice des grandes capitalisations, Rolls-Royce a ajouté aux gains de jeudi, avec une hausse de 5,0 %. Elle avait clôturé en hausse de 24%, après des résultats annuels meilleurs que prévu, et le lancement d'un nouveau plan stratégique.

Dans le FTSE 250, Jupiter Fund Management était en hausse de 12 %.

Le gestionnaire d'investissement basé à Londres a déclaré qu'au 31 décembre, les actifs sous gestion avaient chuté de 17% en glissement annuel, passant de 60,5 milliards de livres sterling à 50,2 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a plongé de 68 % par rapport à 2022, pour atteindre 58,0 millions de GBP.

Jupiter a blâmé les événements macro-économiques, qui ont frappé les évaluations du marché et le sentiment des investisseurs. Cependant, le second semestre a été plus positif, avec des entrées nettes positives pour la première fois depuis 2017.

Le fonds a réduit son dividende à seulement 8,4 pence, contre 17,1 pence en 2021, mais a prolongé son programme de rachat d'actions à hauteur de 16 millions de livres sterling, portant le programme total à 26 millions de livres sterling.

Ailleurs, les actions de Cineworld ont chuté de 37 %, car la société a averti que la valeur des actionnaires serait probablement anéantie.

La deuxième plus grande chaîne de cinémas au monde a déclaré avoir reçu des propositions non contraignantes d'un certain nombre de contreparties pour une partie ou la totalité de ses activités. "Aucune de ces propositions n'implique une offre en numéraire pour l'ensemble de l'entreprise", a confirmé l'entreprise de cinéma assiégée.

À l'heure actuelle, Cineworld a déclaré qu'aucune des propositions reçues à ce jour n'offrirait "une quelconque récupération" aux détenteurs de ses participations. Cineworld a déclaré qu'il est peu probable qu'il y ait un soutien suffisant des créanciers pour tout plan de réorganisation incluant une quelconque récupération de la valeur des actionnaires.

Elle prévoit maintenant de sortir des procédures du chapitre 11 au cours du premier semestre de l'année. Les opérations commerciales se poursuivent comme d'habitude, a déclaré la société.

Sur l'AIM, Webis Holdings a chuté de 12 %.

La société de jeux basée sur l'île de Man a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 novembre a chuté à 6,2 millions de GBP, contre 6,8 millions de GBP l'année précédente, tandis que la perte avant impôts s'est creusée, passant de 70 000 GBP à 325 000 GBP.

Ceci est principalement dû à des conditions météorologiques "défavorables" de septembre à novembre, qui ont entraîné une grande partie du contenu des courses de chevaux.

En Asie, vendredi, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,3 % à Tokyo, les échanges ayant repris après le jour férié de jeudi.

Les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 4,2 % en janvier par rapport à l'année précédente, un niveau jamais atteint depuis septembre 1981, alimenté en partie par la hausse des factures d'énergie. Pendant ce temps, le prochain gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré au Parlement que les politiques d'assouplissement monétaire de longue date de la BoJ sont "appropriées". Cela suggère qu'il n'y aura pas de changements soudains dans la position de la banque lorsqu'il prendra la barre en avril.

En Chine, le Shanghai Composite a baissé de 0,6 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong a perdu 1,7 %. Le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en hausse de 0,3 %.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.