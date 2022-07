Le chef des compagnies aériennes mondiales dénonce les nouvelles restrictions à Heathrow

Willie Walsh, directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA), et ancien dirigeant de British Airways (BA), le plus grand opérateur de Heathrow, a désapprouvé les mesures visant à demander aux compagnies aériennes de restreindre le nombre de sièges qu'elles vendent pour tenter de limiter les perturbations estivales.

Il a toutefois reconnu que ces mesures donneraient aux compagnies aériennes et aux passagers la possibilité de planifier et d'éviter les retards.

"Je suis surpris que Heathrow n'ait pas été capable de se reprendre en main mieux que cela. Les compagnies aériennes ont prévu un trafic plus important que celui prévu par Heathrow... ils se sont clairement trompés", a déclaré Walsh à Reuters.

Il s'exprimait dans une interview après que Heathrow ait déclaré qu'il plafonnerait le nombre de passagers en partance à 100 000 par jour cet été afin de limiter les retards et les annulations, et a exhorté les compagnies aériennes à cesser de vendre des billets pour les vols qui pourraient être réduits.

"Dire aux compagnies aériennes d'arrêter de vendre - quelle chose ridicule pour un aéroport de dire à une compagnie aérienne", a déclaré Walsh.

"Heathrow essaie de maximiser la rentabilité qu'ils obtiennent de l'aéroport au détriment des compagnies aériennes".

Walsh, qui a retardé sa retraite de IAG, propriétaire de BA, en 2020 pour faire face au début de la pandémie et a ensuite été nommé à la tête de l'IATA, basée à Genève, a longtemps été un critique féroce de Heathrow, l'un des hubs internationaux les plus fréquentés d'Europe.

Il s'est demandé si l'aéroport ne payait pas le prix de la sous-estimation de la demande comme tactique de négociation avec les régulateurs.

"Le cynique en moi dirait que cela faisait partie de leur jeu d'essayer de tromper la CAA lorsqu'il s'agissait de réglementation économique, en minimisant le nombre de passagers", a déclaré M. Walsh, en référence à l'autorité britannique de l'aviation civile.

"Pendant un certain temps, les compagnies aériennes ont eu l'impression de jouer le système et d'essayer de convaincre la CAA d'examiner des prévisions de passagers plus faibles et de faire augmenter les frais moyens des passagers à l'avantage d'Heathrow."

Il a exhorté la CAA à en tenir compte dans les négociations futures. La CAA n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Heathrow a rejeté les commentaires de Walsh.

"L'aviation est soumise à une pression considérable alors que la demande augmente - à Heathrow, nous avons fait face à 40 ans de croissance en seulement quatre mois et ce dont nous avons besoin, c'est d'un travail de collaboration et d'investissements dans les services pour protéger les passagers, et non de commentaires mal informés de patrons de compagnies aériennes à la retraite", a déclaré un porte-parole.

L'affrontement survient alors que l'industrie se remet d'un effondrement des voyages qui a fait chuter le trafic britannique à seulement 3 % de son niveau normal au point le plus bas, début 2020, selon les estimations de l'IATA.

M. Walsh a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que les perturbations se répètent l'année prochaine, lorsque les aéroports n'auraient "aucune excuse" pour ne pas être prêts. Il ne s'attend pas à ce que les perturbations européennes modifient de manière significative les perspectives du secteur pour 2022, l'Asie commençant maintenant à se rétablir.