Le personnel au sol de la compagnie aérienne Iberia, propriété d'IAG, entamera une grève de trois jours dans les aéroports espagnols à partir de vendredi, ce qui entraînera l'annulation de centaines de vols, après l'échec des négociations entre les syndicats et la compagnie lors d'une réunion de dernière minute, a déclaré la compagnie aérienne.

Le personnel au sol, y compris les bagagistes, proteste contre les contrats signés avec de nouveaux prestataires dans les aéroports espagnols.

Les deux principaux syndicats espagnols, UGT et CCOO, prévoient un débrayage du 5 au 8 janvier, ce qui perturbera les voyages pendant la traditionnelle fête de l'Épiphanie.

Un membre du service de presse d'Iberia a déclaré que l'aéroport de Madrid ne serait pas affecté, mais que les aéroports de Barcelone, Palma de Majorque, Ibiza, Malaga, Bilbao, Gran Canaria, Tenerife et Alicante le seraient.

La compagnie aérienne espagnole Iberia, Iberia Express et Air Nostrum ont annulé 400 vols et d'autres compagnies partenaires de l'IAG 300 vols supplémentaires, a-t-elle ajouté.

D'autres compagnies aériennes n'appartenant pas au groupe IAG et utilisant les services aéroportuaires d'Iberia pourraient être affectées, a-t-elle ajouté, bien que la législation sur le service minimum signifie que les perturbations devraient être limitées.

Paloma Gallardo, représentante d'Iberia pour le syndicat CCOO, a déclaré que le syndicat s'attendait à ce que la grève soit observée dans tous les aéroports, y compris celui de Madrid. "Nous espérons qu'elle le sera autant que possible", a-t-elle déclaré. "Le conflit est très grave.

Après plusieurs semaines de discussions entre la compagnie et les syndicats, "plus de 90 % des clients ont déjà obtenu une solution à l'annulation de leur vol", a ajouté la compagnie dans une déclaration antérieure.

L'UGT n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les aéroports commerciaux espagnols sont gérés par l'entreprise publique Aena qui, en septembre, a engagé de nouveaux sous-traitants pour des services qui étaient auparavant fournis par Iberia dans de nombreux aéroports, ce qui a suscité la colère des syndicats, même si les nouveaux fournisseurs se sont engagés à conserver les travailleurs et leurs conditions de travail.

Iberia conteste les nouveaux contrats devant les tribunaux espagnols et a qualifié d'"irresponsables" les actions de grève menées dans l'intervalle.

Le membre du service de presse d'Iberia a déclaré que seuls 3 800 de ses 8 000 travailleurs au sol se trouvaient dans les aéroports où les services étaient désormais gérés par les nouveaux fournisseurs et qu'il n'était pas certain que la grève soit largement observée. (Reportage d'Aislinn Laing et David Latona ; Rédaction de Susan Fenton)