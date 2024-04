Le propriétaire de British Airways, IAG, envisage de rétablir les paiements de dividendes dès cette année, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

IAG a versé pour la dernière fois un dividende intérimaire de 0,145 euro (0,1566 $) par action en 2019 avant de supprimer les versements finaux l'année suivante, la pandémie ayant ébranlé l'industrie du transport aérien.

La société, qui possède également les transporteurs Aer Lingus et FlyLevel, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Alors que les administrateurs avaient proposé qu'aucun dividende ne soit versé pour 2023, la société a déclaré en février qu'il n'y avait aucune restriction sur les paiements de dividendes des principales activités opérationnelles, à l'exception de British Airways (BA), qui dispose de plusieurs facilités de crédit engagées et non utilisées.

BA est la compagnie aérienne la plus importante et la plus rentable d'IAG.

(1 $ = 0,7940 livre)

(1 $ = 0,9262 euro)