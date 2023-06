Les États-Unis infligent une amende de 1,1 million de dollars à British Airways pour des remboursements tardifs

Depuis mars 2020, l'USDOT a reçu plus de 1 200 plaintes alléguant que British Airways n'avait pas fourni de remboursements en temps utile. British Airways, qui appartient à IAG, a nié ces allégations.

L'USDOT a déclaré qu'il créditerait British Airways de 550 000 dollars au titre de la pénalité parce que la compagnie aérienne a émis en 2020 et 2021 plus de 40 millions de dollars de remboursements aux clients dont les billets n'étaient pas remboursables. L'USDOT a déclaré que l'amende "dissuade fortement British Airways et d'autres transporteurs de se livrer à l'avenir à des pratiques illégales similaires".

British Airways a déclaré avoir agi en temps utile dans le respect de la loi et avoir proposé aux clients une certaine souplesse pour réserver à nouveau leur voyage ou demander un remboursement en cas d'annulation de vol.

L'USDOT a déclaré que les consommateurs n'ont pas pu joindre les agents du service clientèle lorsqu'ils ont appelé le transporteur pendant plusieurs mois parce que British Airways n'a pas mis en place des lignes téléphoniques adéquates pour le service clientèle.

La compagnie aérienne a déclaré jeudi que "au plus fort de la pandémie sans précédent - lorsque nous avons malheureusement été contraints d'annuler des milliers de vols et de fermer certains centres d'appel en raison des restrictions imposées par le gouvernement - nos clients ont connu des temps d'attente légèrement plus longs pour joindre les équipes du service clientèle".

L'USDOT a infligé des amendes aux compagnies aériennes qui, selon elle, n'ont pas effectué les remboursements en temps utile.

Le mois dernier, l'USDOT a infligé une amende d'un million de dollars à LATAM Airlines Group après que la compagnie aérienne et ses filiales aient retardé les remboursements.

L'USDOT a déclaré que depuis mars 2020, il avait reçu plus de 750 plaintes alléguant que LATAM, le plus grand transporteur d'Amérique latine, n'avait pas fourni de remboursements en temps utile pour les vols américains.

En janvier, l'USDOT a déclaré qu'il prévoyait de demander des sanctions plus lourdes pour les compagnies aériennes qui enfreignent les règles de protection des consommateurs, s'engageant à "dissuader les futurs comportements répréhensibles en demandant des sanctions plus lourdes qui ne seraient pas considérées comme un simple coût d'exploitation".