Les États-Unis infligent une amende de 135 000 dollars à British Airways pour un retard sur le tarmac en 2017

Dans le cadre d'un règlement, la compagnie aérienne, qui appartient à IAG, a accepté de cesser et de s'abstenir de futures violations similaires. L'USDOT a déclaré que British Airways devait payer 67 500 dollars dans les 30 jours et le reste dans un délai d'un an si la compagnie aérienne ne respectait pas l'ordonnance.

L'USDOT a déclaré que la pénalité découlait d'un vol de décembre 2017 d'Austin, au Texas, à Londres, qui a conduit les passagers à rester bloqués sur le tarmac par mauvais temps pendant plus de quatre heures sans avoir la possibilité de sortir.

British Airways n'a pas immédiatement commenté mercredi. Elle a déclaré à l'USDOT que le retard avait été causé par le fait que le camion de dégivrage s'était retrouvé à court de liquide.

Elle a déclaré qu'elle ne pensait pas que l'incident nécessitait une action coercitive de la part de l'USDOT, mais que "dans l'intérêt de la résolution de cette procédure", elle avait accepté le règlement.

En janvier, l'USDOT a déclaré qu'il prévoyait de réclamer des pénalités plus élevées aux compagnies aériennes et aux autres acteurs qui enfreignent les règles de protection des consommateurs, estimant que ces pénalités étaient nécessaires pour dissuader de futures violations.

En vertu d'une règle datant de 2011, les compagnies aériennes n'ont pas le droit de laisser les vols intérieurs sur le tarmac pendant plus de trois heures et les vols internationaux pendant plus de quatre heures dans les aéroports américains sans donner aux passagers la possibilité de débarquer.