Les actions sont optimistes avant les données sur l'inflation américaine

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient en hausse vendredi à la mi-journée, le sentiment des investisseurs ayant été stimulé par une hausse surprise de la confiance des consommateurs britanniques, avant la publication d'un élément clé de l'inflation américaine.

La mesure d'inflation préférée de la Réserve fédérale américaine - l'indice de base des dépenses personnelles de consommation - sera publiée à 1330 GMT.

"Compte tenu des données précédentes sur l'inflation, nous savons que l'inflation a certainement ralenti, mais pas autant que prévu. S'il n'y a pas de grosse surprise, il ne devrait pas y avoir de réaction sanglante du marché à un indice PCE légèrement plus élevé que prévu", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 13,57 points, soit 0,2 %, à 7 921,29. Le FTSE 250 était en hausse de 68,76 points, soit 0,4 %, à 19 859,25, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,72 point, soit 0,1 %, à 856,23.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,1% à 793,14, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,4% à 17 348,83 et le Cboe Small Companies était en hausse de 0,1% à 17 348,83.

La confiance des consommateurs britanniques a rebondi de manière surprenante par rapport à ses plus bas niveaux historiques en février, malgré les difficultés persistantes liées au coût de la vie.

L'indice de confiance des consommateurs de GfK a augmenté de sept points en février, même si le score global reste à un niveau négatif de 38.

Joe Staton, directeur de la stratégie client chez GfK, a déclaré : "Le score global de la confiance des consommateurs est toujours sévèrement déprimé et l'humeur ainsi que l'économie restent très loin des niveaux d'avant le verrouillage, mais un peu de résilience des consommateurs pourrait être ce dont nous avons besoin pour atténuer tout ralentissement en 2023."

La livre était cotée à 1,1983 USD à la mi-journée vendredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2023 USD à la clôture jeudi.

À Londres, International Consolidated Airlines était la plus mauvaise performance des valeurs vedettes à la mi-journée, avec une chute de 5,3 %. Et ce, bien qu'elle ait annoncé un retour aux bénéfices en 2022, grâce à l'augmentation du nombre de passagers, le ciel étant plus chargé après l'assouplissement des restrictions de mobilité Covid-19.

La société mère de British Airways a déclaré un bénéfice avant impôts de 415 millions d'euros pour 2022, contre une perte de 3,51 milliards d'euros en 2021. En 2019, la compagnie aérienne a déclaré un bénéfice avant impôts de 2,28 milliards d'euros.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 1,26 milliard d'euros, soit 4,7 % de plus que le consensus médian compilé par l'entreprise, qui était de 1,20 milliard d'euros et dont la fourchette allait de 1,07 milliard à 1,40 milliard d'euros.

Elle est passée d'une perte d'exploitation de 2,77 milliards d'euros en 2021, mais les chiffres de 2022 étaient inférieurs à la moitié du bénéfice d'exploitation de 2019 de 2,61 milliards d'euros.

Pour l'avenir, IAG prévoit que le bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels de 2023 se situera entre 1,8 milliard et 2,3 milliards d'euros, soit plus que les 1,23 milliard d'euros de 2022, mais au moins 30 % de moins que les 3,29 milliards d'euros de 2019.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a déclaré que la promesse de revenir aux niveaux de bénéfices d'avant Covid au cours des prochaines années donne aux investisseurs "quelque chose à attendre avec impatience" mais "demande aussi un peu de patience". L'analyste a déclaré qu'il n'y a pas de dividende pour récompenser les actionnaires qui "restent dans le coin".

Dans le FTSE 250, Jupiter Fund Management, a bondi de 13%. Elle a fait état d'une baisse de son bénéfice annuel avant impôts et d'une chute des actifs sous gestion, bien qu'un second semestre décent pour la société ait remonté le moral des troupes.

Le gestionnaire d'investissement basé à Londres a déclaré qu'au 31 décembre, les actifs sous gestion avaient chuté de 17 % en glissement annuel, passant de 60,5 milliards de GBP à 50,2 milliards de GBP. Le bénéfice avant impôt a plongé de 68 % par rapport à 2022 pour atteindre 58,0 millions GBP.

Jupiter a blâmé les événements macro-économiques, qui ont frappé les évaluations du marché et le sentiment des investisseurs. Cependant, le second semestre a été plus positif, avec des entrées nettes positives pour la première fois depuis 2017.

Ailleurs à Londres, Kin & Carta a plongé de 30% après que le cabinet de conseil aux entreprises a réduit ses prévisions pour l'année complète, en raison des effets des vents contraires macroéconomiques qui ont rendu les clients plus prudents, et de l'allongement des cycles de vente.

L'or était coté à 1 817,72 USD l'once à la mi-journée à Londres vendredi, en baisse par rapport à 1 821,05 USD jeudi soir. Le pétrole Brent était coté à 82,18 USD le baril, en hausse par rapport à 81,71 USD.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4%.

L'économie allemande a connu une contraction pire que prévu au dernier trimestre de 2022.

Selon Destatis, le produit intérieur brut allemand a baissé de 0,4 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, ce qui constitue une aggravation par rapport à la prévision préliminaire d'une contraction de 0,2 %.

L'euro s'établissait à 1,0575 USD à la mi-journée vendredi à Londres, en baisse par rapport à 1,0593 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. Par rapport au yen, le dollar s'échangeait à 135,39 JPY, en hausse par rapport à 134,72 JPY.

Les prix à la consommation au Japon ont augmenté de 4,2 % en janvier par rapport à l'année précédente, un niveau jamais atteint depuis septembre 1981, alimenté en partie par la hausse des factures d'énergie.

La hausse de 4,2 %, qui exclut les aliments frais volatils, est bien en deçà des niveaux encore très élevés qui ont suscité des inquiétudes aux États-Unis, en Grande-Bretagne et ailleurs, mais dépasse de loin l'objectif d'inflation de deux pour cent fixé de longue date par la Banque du Japon.

Le prochain gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a déclaré vendredi au Parlement que les politiques d'assouplissement monétaire de longue date de la banque centrale sont "appropriées", suggérant qu'il n'y aura pas de changements soudains dans la position de la banque lorsqu'il prendra la barre en avril.

Sous la direction de l'actuel patron Karuhiko Kuroda, la banque a mis en place une série de politiques extraordinaires d'assouplissement monétaire, allant d'un taux d'intérêt négatif à l'achat d'obligations d'État pour tenter de relancer une économie morose.

Elle a maintenu ces mesures au cours de l'année écoulée, malgré la pression exercée sur elle pour qu'elle se joigne à la Réserve fédérale américaine et à d'autres banques centrales pour relever agressivement les taux d'intérêt afin de lutter contre l'inflation galopante.

M. Ueda, professeur d'économie, a déclaré aux parlementaires qu'il considérait la "poursuite de l'assouplissement monétaire comme appropriée", mettant en garde contre les niveaux élevés d'incertitude sur les marchés financiers et l'économie mondiale.

Dans le calendrier économique de vendredi, outre la publication de la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale américaine à 1330 GMT, il y aura l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et les données sur les ventes de maisons neuves aux États-Unis à 1500 GMT.

Avant l'ouverture des marchés américains, les actions à New York ont été appelées à la baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average a été appelé à baisser de 0,5 %, l'indice S&P 500 de 0,6 % et le Nasdaq Composite de 0,9 %.

