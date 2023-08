(Alliance News) - La pire perturbation du contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni depuis près de dix ans à la suite d'une défaillance technique risque de coûter aux transporteurs environ 100 millions de livres sterling, a estimé mercredi le directeur de l'IATA, l'organisation mondiale des compagnies aériennes.

Les passagers ont continué à être affectés par des vols annulés à cause de l'incident de lundi, mais beaucoup plus d'avions ont pu voler.

"J'imagine qu'au niveau de l'industrie, nous aurons près de 100 millions de livres sterling (127 millions de dollars) de coûts supplémentaires que les compagnies aériennes ont dû supporter en raison de cette panne", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'Association internationale du transport aérien (IATA), à la BBC.

"C'est très injuste car le système de contrôle du trafic aérien qui était au cœur de cette défaillance ne paie pas un seul centime", a ajouté l'ancien directeur général d'International Consolidated Airlines Group SA, dont la principale compagnie aérienne est British Airways.

Les coûts comprennent la recherche de nouveaux vols pour les passagers bloqués et l'hébergement pour la nuit.

M. Walsh a exprimé des doutes quant à la raison invoquée par l'organisme britannique, le National Air Traffic Services, pour expliquer la panne.

"Je trouve cela stupéfiant, vraiment. Ce système devrait être conçu pour rejeter les données incorrectes, pas pour l'effondrer", a-t-il déclaré.

"Si c'est vrai, cela démontre une faiblesse considérable qui doit exister depuis un certain temps et je suis stupéfait que ce soit la cause de cette situation.

Le gouvernement britannique a ordonné une enquête sur cet incident qui, selon lui, n'est pas lié à la cybersécurité.

Martin Rolfe, directeur général des NATS, a déclaré qu'un "élément de données inhabituel" était à l'origine de la perturbation généralisée des vols.

Alors que plus d'un quart des vols à l'arrivée et au départ du Royaume-Uni ont été annulés lundi, seul un pour cent environ n'a pas pu décoller mercredi, selon la société d'analyse de l'aviation Cirium.

Cette décision intervient alors que le secteur mondial connaît une forte reprise après la fermeture de Covid.

source : AFP

