Une initiative britannique visant à promouvoir le kérosène vert devra être reprise dans le monde entier - et développée - si l'on veut que cette technologie ait une chance de tenir ses promesses de vols radicalement plus propres, ont averti des dirigeants de compagnies aériennes lors du salon aéronautique de Farnborough.

La semaine dernière, le nouveau gouvernement travailliste britannique a annoncé son intention d'introduire une garantie de prix pour le carburant aviation durable (SAF) afin d'inciter les producteurs à ouvrir davantage d'usines et à construire les infrastructures nécessaires à l'augmentation de la production de ce carburant.

Vingt ans après que les compagnies aériennes se sont engagées à passer aux biocarburants, le SAF ne représente que 0,2 % du marché des carburéacteurs. Selon l'industrie aéronautique, cette part devra atteindre 65 % d'ici à 2050 si elle veut parvenir à des émissions de carbone "nettes zéro" d'ici là.

Depuis des années, les compagnies aériennes et les producteurs de SAF sont pris dans un jeu de reproches paralysant. Les compagnies aériennes disent qu'elles veulent plus de carburant vert, tandis que les producteurs de SAF disent qu'ils ne peuvent pas en produire davantage tant que les compagnies aériennes n'acceptent pas de payer le prix du marché. Les FAS coûtent actuellement jusqu'à cinq fois plus cher que le kérosène traditionnel.

Julie Kitcher, responsable du développement durable chez Airbus, a déclaré que des plans d'investissement plus solides et un financement plus audacieux de la part de l'ensemble du secteur permettraient de faire évoluer l'industrie et de stimuler l'offre.

Le soutien politique, tel que le mécanisme britannique ou la taxe sur les SAF de Singapour, peut alléger le fardeau des coûts pour les compagnies aériennes, s'il est conçu de manière constructive, ont déclaré Mme Kitcher et d'autres dirigeants.

"Il s'agit de revenir à l'essentiel... il s'agit de parcourir la chaîne de valeur de l'ensemble du système de l'aviation et de faire participer tout le monde, car nous n'y parviendrons pas sans cela", a-t-elle déclaré.

Pourtant, les compagnies aériennes déplorent une pénurie de SAF malgré les mandats et les incitations, arguant que les producteurs, en particulier les compagnies pétrolières très rentables, n'en produisent pas assez.

"Si nous ne réduisons pas le prix des FAS, les vols seront beaucoup plus chers", a déclaré Luis Gallego, directeur général d'IAG, propriétaire de British Airways, lors d'une table ronde au salon aéronautique, après avoir salué la décision du Royaume-Uni.

Certains ont prévenu que les compagnies aériennes pourraient ne pas atteindre les objectifs fixés, à savoir utiliser 10 % du carburant pour alimenter leurs avions d'ici à 2030.

Lors du salon, les compagnies aériennes et les constructeurs ont indiqué que la prochaine génération d'avions plus économes en énergie permettrait de réduire les émissions.

Mais de nombreux défenseurs de l'environnement estiment que la croissance du secteur est fondamentalement incompatible avec le développement durable.

Airbus, le plus grand constructeur d'avions au monde, prévoit que la flotte mondiale fera plus que doubler au cours des deux prochaines décennies pour atteindre 48 230 avions.

"Si le nombre d'avions dans le ciel augmente, les émissions ne feront qu'augmenter de plus en plus, même si les avions sont légèrement plus efficaces", a déclaré Matt Finch, responsable de la politique britannique du groupe de pression Transport and Environment.

"Chaque avion commandé ne peut brûler que des hydrocarbures, et il n'y a tout simplement pas assez de volumes de SAF pour répondre aux commandes d'avions.

TOUJOURS PAS ASSEZ

Même avec la sécurisation des revenus, le secteur de l'aviation aurait besoin de beaucoup plus d'investissements pour atteindre ses objectifs, a déclaré Shai Weiss, directeur général de Virgin Atlantic, à l'agence Reuters.

"Ce mécanisme ne suffit pas à lui seul", a-t-il déclaré.

Au début du mois, Shell a annoncé qu'elle suspendait la construction d'une installation SAF à Rotterdam, ce qui a alarmé les défenseurs de l'environnement.

Même avec un soutien gouvernemental plus fort, il faudrait encore des années pour construire de nouvelles usines, sans parler de commencer à produire des quantités suffisantes de SAF.

Les dirigeants des compagnies aériennes ont déclaré que l'initiative britannique était un pas dans la bonne direction, mais que c'était aux législateurs d'en faire plus, et non aux compagnies aériennes.

"Nous savons que la décarbonisation sera très coûteuse. Elle coûtera des milliers de milliards", a déclaré M. Gallego d'IAG.

Les dirigeants soulignent l'étroitesse des marges bénéficiaires dans le secteur de l'aviation, qui laisse peu de place à l'investissement dans le développement durable.

"C'est là que le gouvernement doit accélérer la production de carburant pour que nous puissions l'utiliser", a déclaré Ghaith al-Ghaith, directeur général de flydubai.

"Le fardeau de la compagnie aérienne est d'avoir une opération réussie, sûre et sécurisée. (Reportage complémentaire d'Allison Lampert, Tim Hepher, Joe Brock, David Shepardson ; rédaction de Mark Potter)