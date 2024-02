Les actions australiennes ont bondi de 1% pour atteindre un plus haut de plus d'une semaine vendredi, tirées par les valeurs minières et bancaires, alors que les investisseurs évaluent les données économiques et les commentaires de la Réserve fédérale américaine pour les attentes de réduction des taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 était en hausse de 0,5%, à 0051 GMT, à 7 641,30, après avoir augmenté de 1% plus tôt. L'indice de référence devait cependant terminer la semaine en baisse de 0,1%.

Les investisseurs ont injecté de l'argent dans tous les secteurs en Australie après que les marchés mondiaux se soient négociés dans le vert suite à une publication favorable des ventes au détail aux États-Unis, qui a alimenté les espoirs d'un début plus rapide des réductions de taux de la Fed.

Le poids lourd du secteur minier a gagné 1,1%, son plus grand saut intraday depuis le 7 février. Les principaux miniers BHP Group, Rio Tinto, Fortescue ont gagné 0,7%, 1,1% et 0,8%, respectivement.

Le secteur financier a gagné 0,2 %, les quatre grandes banques progressant de 0,2 % à 0,8 %.

Pendant ce temps, QBE Insurance a chuté de 4,8%, sa plus grande perte intrajournalière depuis la mi-novembre, après que l'assureur ait prévu une croissance des primes et un ratio d'exploitation plus faibles que prévu pour l'exercice 2024.

Insurance Australia Group (IAG) a également perdu jusqu'à 5,7%, sa plus forte baisse depuis début février 2023, après que les bénéfices en espèces du premier semestre aient doublé mais soient restés en deçà des estimations du consensus.

L'assureur général IAG a également annoncé un plan de rachat d'actions de 200 millions de dollars australiens (130,44 millions de dollars).

Les actions du secteur de l'énergie ont gagné 1,1 %, en raison de la hausse des prix du pétrole. Woodside Energy et Santos ont augmenté respectivement de 1,6 % et de 0,9 %.

Les valeurs aurifères ont bondi de 2,5 % pour afficher leur plus forte hausse intrajournalière depuis le 2 février, après que les prix du lingot aient augmenté suite à des données économiques américaines plus faibles. Northern Star Resources a gagné 3 %.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a augmenté de 0,3 % pour atteindre 11 680,59.

Le gouverneur de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a déclaré que l'objectif d'inflation de 2 % de la banque centrale restait approprié, car il établissait un "juste équilibre entre les coûts et les bénéfices de l'inflation". (Reportage de Neha Soni à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)