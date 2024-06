International Consolidated Airlines Group, S.A. figure parmi les principales compagnies aériennes européennes. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport de passagers (87,6%) : 115,6 millions de personnes transportées en 2023 ; - transport de fret (3,9%) ; - autres (8,3%) : prestations de maintenance et de manutention, distribution de systèmes de réservation informatique, etc. A fin 2023, le groupe exploite une flotte de 582 avions. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (17,8%), Royaume Uni (34,6%), Etats-Unis (17,2%) et autres (30,4%).

Secteur Compagnies aériennes