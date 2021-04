Passage de témoin à l'Iata en pleine tourmente pour l'aérien

Paris (awp/afp) - L'Irlandais Willie Walsh, ex-patron de la maison mère de British Airways, est arrivé jeudi la tête de l'Iata, prenant le relais du Français Alexandre de Juniac, a annoncé l'Association internationale du transport aérien, secteur secoué par une crise historique.

Le passage de témoin entre M. de Juniac, ancien PDG d'Air France-KLM, et M. Walsh, qui a quitté en septembre 2020 la direction du groupe IAG (comprenant également Iberia), avait été décidé par l'Iata lors de son assemblée générale de novembre dernier.

M. Walsh, 59 ans, va diriger l'Iata après "une carrière de 40 ans dans le secteur du transport aérien", a noté l'organisation basée à Genève et dont les 290 compagnies membres représentent 82% du trafic mondial.

Avant IAG, dont il a été le premier patron après la fusion en 2011 de British Airways et Iberia, M. Walsh avait dirigé la compagnie aérienne britannique de 2005 à 2011, et de 2001 à 2005 le transporteur irlandais Aer Lingus, où il a entamé sa carrière comme pilote en 1979.

Polytechnicien et énarque, M. de Juniac, 58 ans, avait de son côté été porté à la tête de l'Iata en 2016, après avoir dirigé Air France puis Air France-KLM à l'issue d'une carrière dans la haute fonction publique, les affaires et les cabinets ministériels.

La dernière année de son mandat a été marquée par une crise aiguë du transport aérien, touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19 et la fermeture des frontières dans le monde entier.

En janvier, le trafic mondial calculé en kilomètre-passagers payants a dégringolé de 72% comparé au même mois de 2019, soit un nouveau déclin par rapport à la chute déjà abyssale de 66% constatée sur toute l'année 2020, selon l'Iata.

Les compagnies aériennes ont perdu 510 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière et le trafic aérien ne devrait représenter cette année qu'entre 33% et 38% de ce qu'il était en 2019, avait prévenu l'Iata le 24 février, tout en espérant une "forte reprise" au second semestre à la faveur du déploiement des vaccins.

M. de Juniac va désormais prendre la présidence du conseil d'administration de l'entreprise française de location de véhicules Europcar Mobility Group, un autre secteur très durement affecté par la pandémie, avait indiqué la société fin février.

