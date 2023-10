International Container Terminal Services, Inc. est un opérateur international de terminaux à conteneurs utilisateurs au service de l'industrie mondiale du transport par conteneurs. Son activité consiste à acquérir, développer, exploiter et gérer des terminaux à conteneurs. Elle opère par le biais du segment de la manutention du fret et des services connexes. Elle a trois segments géographiques : Asie, EMEA et Amériques. Elle assure également la manutention de cargaisons générales et fournit des services annexes tels que le stockage, l'emballage et le déballage de conteneurs, l'inspection, le pesage et les services pour les conteneurs réfrigérés. Ses services sont divisés en trois catégories : Sur le navire, qui comprend le chargement et le déchargement des cargaisons, le gréement des engins, les écoutilles, l'arrimage des cargaisons stockées à bord et le transfert des cargaisons vers et depuis les navires ; Hors du navire, qui comprend la manutention, le contrôle et la livraison des conteneurs sur les jetées, les quais, les hangars de transit, les entrepôts et les zones de stockage ouvertes et le transfert des conteneurs depuis la queue de l'unité de transport d'un destinataire, et Autres services.

Secteur Services portuaires