(Alliance News) - Le propriétaire de Royal Mail, International Distribution Services PLC, a déclaré vendredi qu'une "dynamique positive se met en place" alors qu'il fait état d'une amélioration de sa situation financière.

Au cours des 53 semaines précédant le 31 mars, la société londonienne, qui possède également Global Logistical Services, l'entreprise de livraison de colis internationaux, a enregistré une perte avant impôts de 75 millions de livres sterling, contre 110 millions de livres sterling l'année précédente.

IDS, qui est une cible de rachat pour le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, a enregistré un bénéfice d'exploitation de 26 millions de livres sterling, contre une perte de 742 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre de l'année dernière incluait une charge de dépréciation de 539 millions de livres sterling sur la valeur comptable de Royal Mail.

Sur une base ajustée, la perte d'exploitation a été ramenée de 71 millions de livres sterling à 28 millions de livres sterling.

Ce résultat est dû à la croissance des revenus et à la réduction des pertes de Royal Mail, a déclaré IDS.

GLS a déclaré un bénéfice d'exploitation ajusté de 320 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 348 millions de livres sterling de l'année précédente. Chez Royal Mail, la perte ajustée est passée de 419 millions de livres sterling à 348 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires est passé de 12,04 milliards de livres sterling à 12,68 milliards de livres sterling. Les recettes de Royal Mail sont passées de 7,41 milliards de livres sterling à 7,83 milliards de livres sterling et celles de GLS de 4,65 milliards de livres sterling à 4,87 milliards de livres sterling.

Chez Royal Mail, IDS a souligné la forte croissance du chiffre d'affaires des lettres et la reprise des colis au second semestre. Il a déclaré que Royal Mail était proche de l'équilibre au second semestre à un niveau d'exploitation ajusté, excluant les charges liées aux départs volontaires.

La croissance du chiffre d'affaires de GLS et le bénéfice d'exploitation ajusté se situent dans la partie supérieure des prévisions, a ajouté IDS.

Le directeur général Martin Seidenberg a déclaré qu'il s'agissait d'une "bonne performance" au cours de l'année dans un environnement "macroéconomique difficile".

"Au cours des six derniers mois, nous avons mis Royal Mail sur la bonne voie. Nous avons bien progressé dans la mise en œuvre de notre programme de modernisation et avons renoué avec la croissance au second semestre. Nous avons amélioré la qualité, regagné les clients perdus lors des actions syndicales, contrôlé les coûts et offert Noël à nos clients. Une dynamique positive se met en place, même s'il nous reste encore beaucoup à faire pour renouer avec la rentabilité".

M. Seidenberg a déclaré que la "transformation" de Royal Mail devait être soutenue par une réforme du service universel.

"La proposition que nous avons présentée à l'Ofcom permettrait d'offrir un service plus efficace, plus fiable et plus durable sur le plan financier, tout en protégeant ce qui compte le plus pour les clients. Le besoin de réforme est urgent et ces changements, qui ne nécessitent pas de modification législative, devraient être adoptés rapidement par l'Ofcom. Il ne leur reste plus qu'à s'atteler à la tâche", a-t-il déclaré.

Royal Mail, qui a été privatisé en 2013, a présenté à l'Ofcom, au début du mois, des plans visant à supprimer les livraisons de lettres de seconde classe le samedi et à réduire le service à un jour de semaine sur deux, dans le cadre de ses efforts de réforme.

Dans sa soumission à la consultation de l'Ofcom sur l'avenir du service postal universel, Royal Mail a déclaré qu'il maintiendrait un service de six jours par semaine pour le courrier de première classe, ce qui constitue un recul par rapport aux appels précédents en faveur de la suppression de toutes les livraisons de lettres le samedi.

IDS a réitéré son intention de recommander aux actionnaires d'IDS l'offre révisée de 370 pence par action faite par EP Corporate Group AS de Kretinsky, si une offre était faite à ce niveau.

Kretinsky a jusqu'à mercredi prochain pour faire une offre ferme après que le City Takeover Panel a accepté de prolonger le délai dit "put up or shut up", qui était initialement fixé au 15 mai.

IDS a déclaré qu'elle verserait un dividende spécial de 8 pence par action si l'accord avec le groupe EP était conclu.

Elle a également déclaré un dividende final de 2 pence par action. Aucun dividende n'a été versé l'année dernière.

Les actions d'IDS ont augmenté de 1,6 % à 319,80 pence chacune à Londres vendredi.

La publication des résultats a été retardée par rapport à jeudi, après que son auditeur KPMG a demandé un délai supplémentaire pour mener à bien les procédures standard habituelles, notant que ses examens internes étaient en retard sur le calendrier d'audit.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

