(Alliance News) - Lundi, International Distributions Services PLC, propriétaire de Royal Mail, a exhorté l'autorité de régulation britannique Ofcom à mettre rapidement en place des changements dans les services postaux obligatoires, tout en s'opposant à une éventuelle offre d'achat.

Lundi, IDS a publié la soumission de Royal Mail à l'Ofcom pour la réforme de l'obligation de service universel, la décrivant comme une "proposition claire et détaillée" basée sur une modélisation et une analyse approfondies des besoins des clients.

"Ces changements devraient être mis en œuvre rapidement par l'Ofcom par le biais de modifications des réglementations et conditions postales et ne nécessitent pas de législation", a fait remarquer IDS.

En janvier, l'Ofcom a déclaré que le service postal universel britannique "doit se moderniser" et a appelé à un "débat national" sur l'avenir du service postal britannique, étant donné que le nombre de lettres postées a diminué de moitié depuis 2011.

Melanie Dawes, directrice générale de l'Ofcom, a déclaré : "Les travailleurs postaux font partie du tissu de notre société et sont essentiels pour les communautés à travers le pays.

"Mais nous envoyons deux fois moins de lettres qu'en 2011 et recevons beaucoup plus de colis.

IDS a déclaré que les plans actuellement mis en œuvre sous la direction de Martin Seidenberg apportent des améliorations opérationnelles et financières évidentes.

IDS a déclaré avoir constaté une bonne croissance du chiffre d'affaires et du volume de colis à la fois chez Royal Mail et dans l'activité de colis internationaux GLS au cours de l'exercice 2024, qui s'est achevé en mars, et avoir enregistré une croissance du chiffre d'affaires dans les deux activités. Royal Mail a renoué avec la croissance au second semestre.

IDS publiera ses résultats pour l'exercice 2023 le 23 mai.

IDS a déclaré que la proposition de l'OSU de Royal Mail offrirait un service plus efficace, plus fiable et plus durable sur le plan financier, en s'attaquant à la baisse significative des volumes de lettres de 20 milliards par an en 2004/5 à 7 milliards en 2022/3.

Elle permettrait de réduire le coût net du service universel de 300 millions de livres sterling par an.

Les propositions comprennent : le maintien du service à prix unique dans toutes les régions du Royaume-Uni ; la poursuite de la distribution des lettres de première classe tous les jours, six jours par semaine ; le maintien de l'option lettres de première classe et de deuxième classe ; la poursuite de la distribution des colis jusqu'à sept jours par semaine ; et la distribution de toutes les lettres autres que celles de première classe, y compris celles de deuxième classe, un jour de semaine sur deux.

Mercredi dernier, IDS a confirmé qu'elle avait rejeté une offre "opportuniste" d'EP Corporate Group AS.

IDS a déclaré avoir reçu une proposition préliminaire et conditionnelle non contraignante d'EP Corporate concernant une éventuelle offre en espèces à 320 pence par action. Une offre à ce niveau valoriserait IDS à environ 3,06 milliards de livres sterling.

Les actions d'IDS ont augmenté de 2,4 % à 278,60 pence à Londres lundi, ce qui représente une capitalisation boursière de 2,68 milliards de livres sterling.

EP Corporate est un actionnaire direct à 100 % de VESA Equity, qui détient une participation d'environ 27,6 % dans IDS.

Elle est contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, un avocat devenu magnat de l'énergie.

Ses autres investissements comprennent des participations dans la chaîne de supermarchés britannique J Sainsbury PLC, le journal français Le Monde et le club de football londonien West Ham United.

Lundi, IDS a déclaré qu'elle "croit fermement" que l'offre éventuelle "ne reflète pas le potentiel de croissance et les perspectives de la société sous une nouvelle équipe de direction, un programme de modernisation important en cours chez Royal Mail, et l'examen en cours par Ofcom en ce qui concerne l'avenir de l'obligation de service universel".

L'offre "ne reflète pas non plus la valeur importante que représente le vaste portefeuille de biens immobiliers en pleine propriété du groupe, ni le régime de retraite en excédent important", poursuit le rapport.

IDS a reçu le soutien de son troisième actionnaire, Redwheel, qui détient une participation d'environ 6,7 %.

Dans une déclaration, Redwheel s'est dit "entièrement d'accord" avec IDS sur le fait que l'offre éventuelle "sous-évalue considérablement" la société et ses perspectives d'avenir.

"Afin de faire de Royal Mail une entreprise durable au bénéfice de toutes les parties prenantes, nous pensons que des mesures doivent être prises pour rétablir la rentabilité de l'entreprise, et nous pensons également que l'obligation de service universel - l'obligation légale pour Royal Mail de livrer les 32 millions d'adresses du Royaume-Uni six jours par semaine - doit maintenant être réformée de toute urgence", a déclaré Redwheel.

"Nous pensons que des progrès ont déjà été réalisés pour transformer Royal Mail en une entreprise rentable et durable, mais nous demandons instamment à l'Ofcom de réformer l'obligation de service universel afin de rendre Royal Mail à nouveau rentable et d'assurer sa viabilité à long terme en tant qu'entreprise indépendante qui a le potentiel de bénéficier à toutes les parties prenantes", a ajouté Redwheel.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.