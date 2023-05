International Distributions Services passe à la perte à cause des problèmes de Royal Mail

(Alliance News) - International Distributions Services PLC a annoncé jeudi une perte pour l'exercice 2023, principalement en raison d'une baisse de revenus dans son segment Royal Mail au Royaume-Uni.

La société de livraison de lettres et de colis basée à Londres a enregistré une perte avant impôts de 676 millions de livres sterling au cours des 52 semaines qui se sont terminées le 26 mars, contre un bénéfice de 662 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a baissé de 5,3 %, passant de 12,71 milliards de livres sterling à 12,04 milliards de livres sterling, le chiffre d'affaires de Royal Mail ayant baissé de 13 %, passant de 8,51 milliards de livres sterling l'année précédente à 7,41 milliards de livres sterling.

La perte d'exploitation du groupe s'est élevée à 748 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 577 millions de livres sterling. Cela reflète une perte d'exploitation de Royal Mail de 1,04 milliard de livres sterling, contre un bénéfice de 250 millions de livres sterling l'année précédente. La division internationale GLS a enregistré un bénéfice d'exploitation de 296 millions de livres sterling, soit une baisse de 9,5 % par rapport aux 327 millions de livres sterling.

Royal Mail a subi une perte d'exploitation ajustée de 419 millions de livres sterling au cours de l'année écoulée, contre un bénéfice de 416 millions de livres sterling l'année précédente, en raison des grèves des travailleurs.

La perte totale de base par action pour IDS dans son ensemble a été de 91,3 pence, contre un bénéfice de 61,7 pence l'année précédente.

Le président non exécutif Keith Williams a déclaré qu'il était heureux d'être "sorti de la croisée des chemins", après avoir conclu un accord avec le Syndicat des travailleurs de la communication sur les salaires et les changements le mois dernier, bien que les membres doivent encore voter sur l'accord.

En ce qui concerne l'avenir, IDS a déclaré que l'environnement commercial restait incertain pour Royal Mail et GLS. "Tous nos marchés sont affectés par une économie mondiale difficile, y compris des niveaux élevés d'inflation et des prévisions de croissance économique plus faible à l'avenir", a déclaré IDS.

IDS prévoit de réaliser un bénéfice d'exploitation ajusté au niveau du groupe au cours de l'exercice 2024, après être tombé à une perte de 71 millions de livres sterling sur cette ligne au cours de l'exercice 2023, contre un bénéfice de 758 millions de livres sterling au cours de l'exercice 2022. Elle vise un bénéfice d'exploitation ajusté de 500 millions d'euros pour l'exercice 2027.

IDS n'a pas déclaré de dividende final pour l'année écoulée et n'a pas non plus versé de dividende intérimaire. Elle a versé 20 pence par action pour l'exercice 2022, contre 10 pence pour l'exercice 2021.

Les actions étaient en baisse de 1,2 % à 219,47 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

