(Alliance News) - International Distributions Services PLC a nommé jeudi Martin Seidenberg au poste de directeur général, et a déclaré séparément que les revenus de Royal Mail avaient chuté au cours du premier trimestre, comme prévu.

Dans le cadre de la nouvelle structure, M. Seidenberg dirigera la société de distribution de lettres et de colis basée à Londres et définira son orientation stratégique. Il nommera les PDG de Royal Mail et de GLS, qui seront responsables de la gestion opérationnelle des deux filiales en temps voulu.

M. Seidenberg prendra ses fonctions en août.

Seidenberg a rejoint GLS en 2015 en tant que PDG de GLS Allemagne et a été nommé PDG de GLS en juin 2020. Il est membre du conseil d'administration d'IDS depuis avril 2021.

Avant de rejoindre le groupe, Seidenberg a passé 15 ans chez Deutsche Post DHL, où il a occupé diverses fonctions dans les domaines de la logistique, de la stratégie et de la direction au niveau international.

Le président Keith Williams a déclaré : "Sous la direction de Martin, GLS a atteint près de 40 % du chiffre d'affaires du groupe et a toujours généré des bénéfices importants pour le groupe. Il a transformé GLS en un réseau international de pointe pour la logistique des colis, au service des consommateurs et des entreprises en Europe et en Amérique du Nord. Royal Mail entrant dans une nouvelle phase de sa transformation après le vote sur l'accord avec le [Communication Workers Union], et GLS étant sur une trajectoire positive, nous pouvons faire avancer les deux sociétés sous la direction de Martin pour apporter changement, croissance et valeur à l'ensemble du groupe".

Par ailleurs, IDS a déclaré que le revenu total de Royal Mail a chuté de 4,0 % au premier trimestre, comme prévu. Les volumes de colis domestiques ont été globalement conformes aux prévisions, avec une performance légèrement plus faible des revenus attribuée à la composition des prix et à la baisse des volumes de kits de test.

Le chiffre d'affaires de GLS, quant à lui, a augmenté de 7,4 % en glissement annuel, avec une croissance en volume de 4 % légèrement supérieure aux attentes, compensant l'impact de la baisse des surcharges de carburant et des revenus de fret plus faibles.

La société a déclaré qu'elle restait concentrée sur l'amélioration de la qualité du service, y compris le recrutement ciblé, la gestion efficace des absences pour cause de maladie et le déploiement d'un "centre nerveux" pour soutenir les unités les plus touchées.

Toutefois, le volume des lettres adressées au cours du trimestre a été plus important que prévu, ce qui, combiné aux mesures tarifaires, a permis d'améliorer les recettes, en particulier dans le domaine du courrier d'affaires.

Au cours du trimestre, le propriétaire de Royal Mail a également vu les membres du Communication Workers Union (CWU) soutenir un accord sur les salaires et les changements dans les pratiques de travail. 76 % des membres éligibles du CWU ont voté en faveur de l'accord de trois ans, mettant ainsi fin à des mois d'action industrielle et de perturbation des services postaux britanniques.

IDS a déclaré que l'accord fournit à Royal Mail une plate-forme pour la prochaine phase de stabilisation de l'entreprise tout en continuant à réaliser des gains d'efficacité et des changements.

En ce qui concerne l'avenir, IDS a déclaré que ses perspectives restaient inchangées et qu'elle visait toujours un bénéfice d'exploitation ajusté pour le groupe en 2023 ou 2024.

Les actions d'International Distributions se négociaient 3,6 % plus haut à 276,30 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Holly Beveridge et Sophie Rose, journalistes à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.