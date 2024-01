International Distributions Services plc est un fournisseur de services postaux et de livraison basé au Royaume-Uni et le fournisseur désigné de service postal universel du Royaume-Uni. La filiale de la société, Royal Mail Group Limited, comprend les activités de livraison de colis et de lettres de la société au Royaume-Uni et à l'étranger, sous les marques Royal Mail et Parcelforce Worldwide. Grâce au réseau central de Royal Mail, la société offre un service à prix unique pour toute une gamme de produits de colis et de lettres. Royal Mail est en mesure de livrer environ 31 millions d'adresses au Royaume-Uni, six jours par semaine (à l'exclusion des jours fériés). Parcelforce Worldwide exploite un réseau distinct au Royaume-Uni, qui collecte et distribue des colis express. La société possède également General Logistics Systems (GLS), qui exploite un réseau terrestre de livraison différée de colis en Europe.

Secteur Frêt aérien et logistique