L'action de la maison mère de Royal Mail dopée par un accord avec un syndicat

Londres (awp/afp) - L'action d'IDS, la maison mère du groupe de courrier et logistique Royal Mail, était en nette hausse lundi à la Bourse de Londres après la conclusion d'un accord de principe avec un syndicat portant sur une revalorisation salariale.

Le titre d'International Distributions Services (IDS) gagnait 5,14% à 243,50 pence, vers 10H00 GMT, grâce à la perspective de la fin d'un mouvement social qui dure depuis près d'un an et plombe les finances du groupe, déjà confronté à la chute de son activité traditionnelle de courrier.

"Après près d'un an de discussions, Royal Mail et l'Union des travailleurs de la communication (CWU) sont heureux d'annoncer qu'ils sont parvenus à un accord de principe négocié", indiquaient Royal Mail et le syndicat CWU dans un communiqué commun publié samedi.

Les détails de ce compromis ne seront divulgués qu'après validation de l'accord par les dirigeants du syndicat, probablement la semaine prochaine, selon le communiqué.

Ce compromis doit ensuite être ratifié par un vote des membres du CWU.

"L'accord marque la fin d'une période de forte incertitude pour le groupe, qui a fait face à un mouvement social et à des grèves nationales impliquant plus de 110.000 employés postaux l'an dernier", remarque Victoria Scholar, analyste d'Interactive Investor, dans une note publiée lundi.

Les difficultés du groupe ont fait chuter l'action d'IDS depuis un sommet de 591 pence en juin 2021 jusqu'à un plancher de 200 pence fin 2022, ajoute-t-elle.

Royal Mail, ancien groupe public dont les origines remontent à plus de 500 ans, privatisé en 2013, avait vu son activité de colis dopée par la pandémie de Covid-19 et les confinements, mais pâtit depuis de la baisse du volume des paquets à transporter en plus d'un assèchement des envois de lettres.

Royal Mail avait annoncé en janvier une perte d'exploitation de près de 300 millions de livres pour les neuf mois achevés fin décembre, chiffrant aussi à 200 millions de livres le coût de multiples jours de grèves pour une hausse des salaires fae à l'inflation.

Un rapport parlementaire publié mi-mars a estimé que Royal Mail a "échoué de façon systématique" depuis plusieurs années à assurer sa mission de livrer les lettres six jours par semaine et demandé l'ouverture d'une enquête du régulateur.

Les députés jugent que l'entreprise, sans le reconnaître officiellement, a donné la priorité aux colis.

Le Royaume-Uni est secoué depuis des mois par des grèves à répétition dans de nombreux secteurs pour obtenir de meilleurs salaires. L'inflation a rebondi en février, à 10,4% sur un an.

D'autres grèves se poursuivaient lundi, notamment chez les fonctionnaires membres du syndicat PCS, ou dans la santé.

afp/jh