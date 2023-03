L'unité IDS Royal Mail renvoyée devant l'autorité de régulation au sujet de la distribution des lettres

(Alliance News) - Une commission de députés a renvoyé Royal Mail, propriété d'International Distributions Services PLC, devant l'autorité de régulation Ofcom pour avoir enfreint son obligation de distribuer les lettres dans tout le pays six jours par semaine.

Dans un rapport au ton ferme, la commission des affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle (Business, Energy & Industrial Strategy Committee) a déclaré que la société avait "systématiquement manqué à son obligation de service universel".

La commission a également déclaré que le directeur général de Royal Mail, Simon Thompson, n'était "pas tout à fait exact" dans les réponses qu'il a données aux députés sur l'utilisation de la technologie pour suivre et discipliner les travailleurs.

"Royal Mail a nié avoir connaissance du suivi des travailleurs postaux à l'aide de la technologie et a déclaré que les preuves de cette pratique, ainsi que les mesures disciplinaires prises par les cadres à l'encontre des travailleurs postaux à l'aide de ces données, étaient dues au non-respect de la politique de Royal Mail", a déclaré la commission.

Les députés ont déclaré qu'ils "ne croyaient pas que des erreurs aussi répandues puissent se produire sans l'approbation directe ou indirecte de la direction".

Les députés ont demandé au conseil d'administration de Royal Mail de revoir la gestion de l'entreprise pour cause de "négligence" s'il n'était pas au courant de ces pratiques.

Le rapport demande au commissaire à l'information de vérifier la base juridique de la collecte et de l'utilisation de ces données.

La commission parlementaire a déclaré que Royal Mail avait "systématiquement manqué à son obligation de service public", citant "des preuves généralisées de la priorité accordée par l'entreprise aux lettres par rapport aux colis".

Les députés ont demandé à l'autorité de régulation des services postaux, Ofcom, d'ouvrir une enquête sur l'exécution de l'obligation de service universel de Royal Mail, en collaboration avec les travailleurs postaux, et de présenter un rapport d'ici la fin de l'année.

Le président de la commission, Darren Jones, a déclaré : "J'ai du mal à croire que des violations aussi généralisées de la politique de l'entreprise et des obligations légales soient le fait d'un réseau national de travailleurs malhonnêtes conspirant contre la direction de Royal Mail.

"Nous avons été inondés de témoignages de postiers contestant l'exactitude des réponses données par le PDG de Royal Mail, Simon Thompson.

"Franchement, les manquements à la politique de l'entreprise que M. Thompson a admis ne peuvent être dus qu'à un niveau inacceptable d'incompétence ou à un niveau inacceptable d'ignorance de ce qui se passe chez Royal Mail.

"Se cacher derrière la pandémie pour expliquer les échecs de Royal Mail ne suffit pas.

"L'Ofcom doit entamer des procédures d'exécution pour garantir à chacun un service cohérent où qu'il se trouve. Sinon, quel est l'intérêt d'avoir une obligation de service universel ?"

La commission a déclaré que Royal Mail traversait des "temps utiles", ajoutant : "Elle a déclaré l'année dernière qu'elle perdait un million de livres sterling par jour, elle est au cœur d'un conflit social amer avec sa main-d'œuvre et nous pensons que Royal Mail ne remplit pas certaines de ses obligations statutaires au titre de l'obligation de service universel.

"Lorsque nous avons abordé ces questions avec la direction de Royal Mail, nos inquiétudes n'ont pas été dissipées, elles se sont même accrues.

"Certaines des déclarations faites par le directeur général au cours des auditions ont suscité une vive réaction de la part des travailleurs postaux, qui ont contacté directement la commission, affirmant que celle-ci avait été induite en erreur.

"Nous avons donc pris la décision très inhabituelle de rappeler Royal Mail afin de clarifier ou de corriger le dossier public.

Un porte-parole de Royal Mail a déclaré : "Royal Mail est fière d'assurer le service universel et notre politique est claire : les colis et les lettres doivent être traités avec la même importance.

"Nous avons informé la commission que nous allions examiner l'application cohérente de nos politiques concernant la distribution des lettres et des colis dans l'ensemble de l'entreprise.

"Nous partagerons nos conclusions avec la commission et l'Ofcom. Nous avons demandé à la commission de partager le matériel qu'elle a reçu, et nous réitérons notre demande de le faire le plus tôt possible afin que cela puisse aider à informer cette révision.

"Royal Mail a répondu en détail aux questions posées par la commission en personne et par correspondance sur les performances, les finances et la prestation de services de l'entreprise.

"Nous rejetons la suggestion selon laquelle Royal Mail aurait pu induire en erreur la commission spéciale du BEIS dans le cadre de ce processus.

Le secrétaire général du Communication Workers Union, Dave Ward, a déclaré : "Le rapport justifie les raisons pour lesquelles Royal Mail a trompé le BEIS Select Committee : "Le rapport explique pourquoi les travailleurs ont perdu toute confiance dans le PDG Simon Thompson et les dirigeants qu'il a nommés.

Leur mantra "notre entreprise à gérer" a donné lieu à un niveau d'attaques vicieuses et sans précédent contre les travailleurs postaux et le service qu'ils fournissent.

"La réduction délibérée de l'obligation de service universel s'est en fait aggravée, au lieu de s'améliorer, depuis la réunion de la commission spéciale.

"Bien que le conseil d'administration soit intervenu dans le conflit et que les pourparlers se poursuivent avec la participation directe du conseil d'administration, la dure réalité est que, si nous parvenons à un accord, il n'y a aucune chance d'emmener les travailleurs avec nous à moins qu'il n'y ait un changement d'attitude et de personnel au sein de la haute direction de l'entreprise.

