La société britannique Royal Mail prévoit une perte moins importante pour l'exercice 2023 en raison de la réduction des coûts.

La société Royal Mail, âgée de 507 ans, qui a été privatisée en 2013, est en pleine crise après avoir perdu des millions de livres en raison des grèves du personnel dans une longue querelle sur les salaires et les conditions de travail.

La société s'attend désormais à une perte d'exploitation ajustée proche du point médian de sa fourchette de prévisions précédente de 350 millions à 450 millions de livres (433,5 millions à 557,4 millions de dollars) pour l'année fiscale se terminant le 31 mars.

Royal Mail, qui fait partie d'International Distributions Services Plc, a déclaré que ses perspectives pour 2023 ont été affectées par des grèves pendant 18 jours au cours de l'exercice financier - six de plus que prévu précédemment - avec un "contrôle serré des coûts et des mesures d'urgence en cas de grève" permettant de limiter certaines des pertes.

L'entreprise de services postaux et de colis a déclaré que le conflit de travail en cours a encore accru le risque de charges de dépréciation au cours de l'exercice actuel, ajoutant que les perspectives annuelles étaient basées sur l'hypothèse qu'il n'y aurait plus de grèves au dernier trimestre.

Les grèves des postiers britanniques ont troublé la période clé de Noël après que le plus grand syndicat de Royal Mail ait rejeté l'offre révisée de la société visant à augmenter les salaires jusqu'à 9 % sur 18 mois, au lieu des deux ans prévus précédemment.

Le chiffre d'affaires de Royal Mail a chuté de 12,8 % en glissement annuel au cours de la période de neuf mois se terminant fin décembre, tandis que le chiffre d'affaires total des colis a diminué de 17,8 % en raison d'une baisse de 20 % des volumes. Les colis représentent 54 % du revenu total de l'entreprise.(1 $ = 0,8074 livre)