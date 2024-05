(Alliance News) - International Distributions Services PLC a accepté mercredi une offre de rachat de 3,57 milliards de livres sterling, dont le président d'IDS a déclaré qu'elle comprenait un "ensemble de grande portée" d'engagements contraignants concernant les activités futures du service de messagerie au Royaume-Uni.

IDS est un prestataire de services postaux basé à Londres et propriétaire de Royal Mail et de Parcelforce.

L'offre a été faite par l'intermédiaire d'un véhicule d'acquisition spécial détenu par J&T Capital Partners as et EP Corporate Group as, une filiale d'EP Investments SARL.

EP Investments est une société luxembourgeoise fondée par l'homme d'affaires milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui en est également le président.

Le 15 mai, M. Kretinsky a présenté une offre d'achat d'IDS d'une valeur d'environ 3,5 milliards de livres sterling, à laquelle IDS s'est déclarée "disposée" à donner son accord.

L'offre convenue porte sur l'ensemble du capital social d'IDS, à l'exception de celui détenu ou contrôlé par VESA Equity Investment SARL, qui représente environ 28 % du capital social d'IDS à la date de mardi.

Selon les termes de l'offre, les actionnaires recevront 370 pence pour chaque action IDS. L'offre valorise l'ensemble du capital social d'IDS à environ 3,57 milliards de livres sterling et implique une valeur d'entreprise, dette comprise, de 5,28 milliards de livres sterling.

Les actions d'IDS étaient en hausse de 3,4 % à 332,00 pence l'unité à Londres mercredi matin, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de 3,18 milliards de livres sterling.

L'offre entièrement en espèces faite aux actionnaires d'IDS comprend un paiement de 360 pence par action de la part des acheteurs, un dividende final de 2 pence de la part d'IDS au titre de l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars, et un dividende spécial de 8 pence, sous réserve que l'acquisition ne soit pas soumise à conditions.

L'acquisition sera réalisée par le biais d'une offre publique d'achat, bien que l'annonce d'EP précise qu'elle conserve le droit de réaliser l'acquisition par le biais d'un plan d'arrangement.

IDS a déclaré que ses administrateurs considéraient les conditions de l'acquisition comme "justes et raisonnables" et qu'ils avaient "l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires d'IDS d'accepter ou de faire accepter l'offre".

Si l'acquisition devait se faire par le biais d'un plan, les administrateurs d'IDS ont exhorté les actionnaires à "voter en faveur du plan lors de la réunion du tribunal requise et des résolutions lors d'une assemblée générale des actionnaires d'IDS".

Le président d'IDS, Keith Williams, a déclaré : "IDS a le potentiel pour devenir un acteur international de premier plan dans le domaine de la logistique. Le conseil d'administration d'IDS et le Parlement européen sont parfaitement conscients de leurs responsabilités à l'égard d'IDS et, en particulier, de l'héritage unique de Royal Mail et de ses obligations en tant que prestataire désigné du service universel des services postaux au Royaume-Uni".

M. Williams a indiqué qu'IDS avait négocié "un ensemble de mesures et d'engagements juridiquement contraignants d'une grande portée qui offrent à nos clients, à nos employés et à l'ensemble des parties prenantes d'importantes garanties".

Il s'agit notamment de garanties sur cinq ans pour maintenir le service à prix unique partout au Royaume-Uni et pour que les lettres de première classe continuent d'être distribuées six jours par semaine.

L'offre garantit également que, pendant la période de trois ans suivant la réalisation de l'opération, il n'y aura pas de changement dans le contrôle de Royal Mail ou de General Logistics Systems BV, la branche d'IDS spécialisée dans les colis internationaux.

"Le conseil d'administration d'IDS est convaincu qu'EP continuera à renforcer l'investissement d'IDS dans des domaines stratégiques tels que le réseau et les solutions hors domicile", a poursuivi M. Williams.

Kretinsky a commenté : "Le groupe EP a le plus grand respect pour l'histoire et la tradition de Royal Mail, et je sais que posséder cette entreprise s'accompagnera d'une énorme responsabilité - non seulement envers les employés, mais aussi envers les citoyens qui comptent sur ses services chaque jour. L'ampleur des engagements que nous proposons à l'entreprise et au gouvernement britannique reflète le sérieux avec lequel nous prenons cette responsabilité, dans l'intérêt des employés d'IDS, des représentants syndicaux et de toutes les autres parties prenantes".

Un document d'offre, contenant de plus amples informations sur l'acquisition et les actions à entreprendre par les actionnaires d'IDS, devrait être publié dans les 28 jours.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025.

