Le syndicat accuse l'unité IDS Royal Mail d'"intimidation" dans le cadre d'un conflit.

(Alliance News) - Le Syndicat des travailleurs de la communication, qui représente les travailleurs des bureaux de poste, a menacé mardi de lancer une nouvelle action industrielle alors que les patrons de Royal Mail sont accusés d'utiliser une "charte de punition" pour intimider les travailleurs en grève dans un conflit de plus en plus âpre sur les salaires et les conditions.

Royal Mail est une filiale de la société International Distributions Services PLC, cotée au FTSE 250.

Lors d'une audience avec le comité Business, Energy & Industrial Strategy de la Chambre des communes britannique, le CWU a déclaré que Royal Mail "mène une guerre" contre sa main-d'œuvre et que les postiers sont sapés et sous-évalués.

Le secrétaire général du CWU, Dave Ward, a déclaré à la commission des Communes que l'entreprise "harcèle" le personnel et utilise ce qu'il a appelé une charte de punition pour intimider les travailleurs en grève.

"Nous n'avons jamais vu ce niveau de démoralisation, qui, selon nous, est délibérément fait pour forcer les gens à quitter leur emploi", a déclaré Ward.

"Nous avons eu des conflits dans le passé, mais ils n'ont jamais été aussi amers".

Ward a déclaré que lorsque le personnel en grève reprend le travail, on lui refuse les niveaux normaux d'heures supplémentaires et on le menace s'il ne termine pas son travail à temps. Il a également déclaré que Royal Mail a "attaqué" les employés sur les indemnités de maladie et que de nombreux travailleurs en grève et représentants syndicaux ont été suspendus.

En novembre, Royal Mail a demandé à Ward de mettre fin aux comportements "inacceptables" sur les piquets de grève, signalant plus de 100 allégations de violence et d'agression, de harcèlement, d'intimidation et de dommages criminels pendant l'action industrielle du CWU.

Plusieurs forces de police du Royaume-Uni, dont la Metropolitan Police et la Police Scotland, enquêtent sur ces incidents.

Entre-temps, le secrétaire adjoint du CWU, Andy Furey, a déclaré au comité que la Poste pourrait être confrontée à une nouvelle action de grève après que les membres aient rejeté une proposition de salaire de 5%.

Nous avons maintenant organisé deux scrutins pour une action de grève et, à chaque fois, plus de 90 % des membres ont voté "oui", a déclaré Furey.

"J'ai écrit au directeur général Nick Read la semaine dernière pour demander une rencontre avec lui. Jusqu'à présent, il a refusé d'engager directement des négociations. Nous avons proposé d'annuler l'action si cette réunion aboutit.

"Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une question d'accessibilité financière, d'autant plus que Nick Read lui-même a doublé ses revenus l'année dernière, passant à 850 000 GBP par rapport à l'année précédente."

M. Read a ensuite été interrogé par la commission sur l'état des pourparlers avec le syndicat et sur son régime salarial. Il a déclaré qu'il est "très désireux" de parler au CWU et qu'il n'a pas refusé, soulignant qu'une lettre demandant à le rencontrer n'est arrivée que vendredi.

M. Read a confirmé que son salaire annuel est de 415 000 GBP. Il a également reçu un bonus de 400 000 GBP l'année dernière, alors que le député Darren Jones a déclaré que certains maîtres de poste se payaient en dessous du salaire minimum et avaient "du mal à joindre les deux bouts".

Le directeur général de Royal Mail, Simon Thompson, a également été interrogé par les députés sur son salaire annuel de 540 000 GBP, soit 23 fois plus que le salaire annuel moyen d'un postier (25 700 GBP). Les lignes de questionnement comprenaient le bonus de 140.000 GBP qu'il a reçu.

Le député Ian Lavery a demandé : "Est-ce que vous valez vraiment cette somme d'argent, M. Thompson ?"

M. Thompson a déclaré que l'année dernière était différente de la "situation très grave" de cette année, où l'entreprise perd un million de GBP par jour. Il a été critiqué à plusieurs reprises par les députés pour ses réponses "évasives" et a même averti qu'il pourrait induire le Parlement en erreur.

Jones, qui a présidé la séance, a déclaré que sa performance était une "grave préoccupation" pour la commission.

Thompson a déclaré que les pourparlers avec le CWU ont repris après une conversation la veille du Nouvel An avec le secrétaire général du syndicat, affirmant qu'il souhaite parvenir à un accord le plus rapidement possible.

Plus tôt au cours de la session, le CWU a accusé Royal Mail de réduire délibérément les services universels, qui obligent le groupe à distribuer des lettres à chaque adresse au Royaume-Uni six jours par semaine et des colis cinq jours par semaine, dans l'intention de s'en décharger.

"L'entreprise ne considère pas le service universel comme un avantage. Ils le voient comme un fardeau financier", a déclaré M. Ward.

Thompson a déclaré que le groupe est "très fier d'être le fournisseur du service universel".

Royal Mail a récemment demandé au gouvernement britannique de supprimer les livraisons du samedi, réduisant ainsi son service de six à cinq jours, mais cette demande a jusqu'à présent été refusée par les ministres.

Les membres du CWU de Royal Mail ont organisé 18 jours de grève au cours de la seconde moitié de 2022 au sujet des salaires, de l'emploi et des conditions de travail, notamment lors de journées d'achats clés pendant la période de vente du Black Friday en décembre.

M. Thompson a également été interrogé sur la récente cyberattaque qui a empêché Royal Mail d'envoyer des articles à l'étranger depuis qu'elle a été annoncée jeudi.

Il a déclaré qu'il serait "préjudiciable" de discuter des détails de l'enquête sur l'incident, mais a indiqué que Royal Mail serait en mesure de partager plus d'informations "dans un avenir très, très proche".

"Sur la base de l'enquête menée jusqu'à présent, nous pensons qu'il n'y a pas eu de compromission de toute forme d'information sur les clients. Si la situation devait changer, nous le ferions savoir immédiatement aux clients", a déclaré M. Thompson.

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.