International Distributions Services plc est une société holding qui fournit des services postaux et de livraison à travers ses vastes réseaux. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale Royal Mail Group Limited (RMGL) et de General Logistics Systems B.V. (GLS). RMGL gère les activités de livraison de colis et de lettres sous les marques Royal Mail et Parcelforce Worldwide. Grâce au réseau central de Royal Mail, l'entreprise propose un service à prix unique pour toute une gamme de produits de colis et de lettres. Royal Mail est en mesure de livrer environ 32 millions d'adresses commerciales et résidentielles au Royaume-Uni, six jours par semaine. Parcelforce Worldwide est un fournisseur de services de livraison express de colis. La société compte parmi ses clients des consommateurs, des entrepreneurs individuels, des petites et moyennes entreprises (PME), des grandes entreprises et des opérateurs d'accès. Ses autres filiales sont RMGLS Holdco Limited, Royal Mail Estates Limited et RM Property and Facilities Solutions Limited.

Secteur Frêt aérien et logistique