Royal Mail et les dirigeants syndicaux parviennent à un accord sur les salaires et les conditions de travail

(Alliance News) - Royal Mail, filiale d'International Distributions Services PLC, et les dirigeants syndicaux sont parvenus à un accord à l'issue d'un âpre conflit sur les salaires, les emplois et les conditions de travail, selon une déclaration commune publiée samedi.

Royal Mail a déclaré avoir conclu un accord de principe avec le CWU, dont les détails devraient être confirmés cette semaine.

La déclaration dit ceci : "Après près d'un an de négociations, Royal Mail et le Communication Workers' Union ont le plaisir d'annoncer qu'ils sont parvenus à un accord de principe.

"L'accord proposé va maintenant être examiné par l'exécutif du syndicat avant d'être voté par les membres du syndicat.

"Une annonce sur le contenu détaillé de l'accord proposé sera faite lorsqu'il aura été ratifié par le comité exécutif du syndicat. Cela devrait avoir lieu la semaine prochaine".

Les travailleurs de Royal Mail ont organisé une série de débrayages l'année dernière, notamment à l'approche de Noël.

Le secrétaire général du CWU, Dave Ward, et le secrétaire général adjoint, Andy Furey, ont déclaré : "Nous sommes parvenus à un accord avec les négociateurs : "Nous sommes parvenus à un accord avec le groupe Royal Mail.

"L'exécutif postal du CWU se réunira et examinera l'accord lundi et mardi, et nous mettons en place des plans pour informer les représentants de toutes les structures du syndicat.

"Si l'accord des négociateurs est approuvé par l'exécutif postal, nous mettrons en place un plan de communication complet pour impliquer les membres.

"Nous vous remercions pour votre soutien et votre patience. C'est ce qui nous a permis d'en arriver là.

Au début du mois, les dirigeants du CWU ont renoncé à annoncer de nouvelles grèves des travailleurs de Royal Mail.

À l'époque, M. Ward a déclaré que les dirigeants du syndicat ne pensaient pas que de nouvelles grèves étaient la bonne chose à faire, mais qu'il pourrait y avoir un temps où de nouvelles actions industrielles seraient appelées.

Kate Nowicki, directrice de la résolution des conflits à l'Acas, a déclaré : "À l'issue de discussions constructives avec l'Acas, nous sommes parvenus à un accord : "À l'issue de négociations constructives avec Acas, nous sommes heureux d'avoir aidé le CWU et Royal Mail à parvenir à une proposition d'accord.

"Je tiens à remercier les parties pour leur engagement et leur patience dans les négociations de l'Acas, qui nous ont permis à tous de trouver une voie positive pour l'avenir.

Les actions d'IDS ont augmenté de 5,5 % à 244,30 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Jacob Phillips, PA

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.