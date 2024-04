(Alliance News) - L'unité d'International Distributions Services PLC, Royal Mail, a proposé mercredi de modifier son offre de livraison de lettres au Royaume-Uni, alors qu'elle est confrontée à une baisse des volumes, dans le cadre d'une mesure qui pourrait entraîner "moins de 1 000 licenciements volontaires".

Les mesures pourraient réduire le coût net du service postal universel britannique de 300 millions de livres sterling par an.

"Cela dépend beaucoup de la rapidité avec laquelle la réforme sera mise en œuvre et du taux de déclin du courrier. Ces économies permettraient à Royal Mail de continuer à investir dans la modernisation et la transformation de l'entreprise afin de fournir des produits et des services que les clients souhaitent et de réduire son impact sur l'environnement", a déclaré IDS.

Après consultation des clients, des entreprises et des actionnaires, Royal Mail propose de distribuer toutes les lettres autres que celles de première classe un jour de semaine sur deux, les volumes de lettres ayant fortement diminué au cours des deux dernières décennies.

Dans une réponse à l'appel de l'Ofcom concernant le service universel, la société a déclaré que cela rendrait l'offre plus efficace et financièrement viable.

Royal Mail a déclaré que les changements entraîneraient moins de 1 000 suppressions d'emplois "volontaires", ajoutant qu'elle ne s'attendait pas à des licenciements obligatoires.

"Dans son appel à contribution, l'Ofcom a conclu que la réforme du service universel était nécessaire, étant donné que les volumes de lettres ont diminué, passant d'un pic de 20 milliards par an en 2004/5 à sept milliards en 2022/3. Les volumes tomberont probablement à environ quatre milliards au cours des cinq prochaines années", a déclaré Royal Mail.

En outre, la vitesse de distribution des envois commerciaux en nombre standard serait alignée sur celle de la deuxième classe, ce qui signifie qu'ils arriveraient dans un délai de trois jours de semaine, au lieu de deux actuellement.

Royal Mail a proposé d'ajouter le suivi aux colis relevant du service universel, en invoquant la demande des clients.

Martin Seidenberg, président-directeur général d'IDS, a déclaré : "Si nous voulons sauver le service universel, nous devons le faire : "Si nous voulons sauver le service universel, nous devons changer le service universel. La réforme nous donne une chance de nous battre et nous aidera à nous engager sur la voie de la durabilité. Notre proposition est basée sur l'écoute de milliers de personnes à travers le Royaume-Uni afin de s'assurer qu'elle répond à leurs besoins. Nous avons travaillé dur pour présenter une proposition qui soit bonne pour nos clients, bonne pour notre personnel et qui permette à Royal Mail d'investir dans les produits et les services dont le Royaume-Uni a besoin.

Royal Mail maintiendra le service de distribution de lettres de première classe six jours par semaine, en reconnaissance de "l'importance des livraisons le lendemain et le samedi, en particulier pour le NHS, les éditeurs et les expéditeurs de cartes de vœux".

Les actions d'IDS ont augmenté de 1,9 % à 231,00 pence chacune mercredi matin à Londres.

