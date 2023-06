International Distributions Services PLC, anciennement Royal Mail plc, est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des services postaux et de livraison à travers son réseau. La société opère dans tout le Royaume-Uni et propose des services de distribution de lettres et de colis à l'échelle internationale. Elle opère par le biais de deux entreprises principales : Royal Mail et General Logistics Systems (GLS). L'entreprise Royal Mail collecte, trie et distribue des lettres et des colis. Royal Mail fournit un service à prix unique pour toute une gamme de lettres et de colis à plus de 31 millions d'adresses au Royaume-Uni, six jours par semaine. L'entreprise GLS est un fournisseur terrestre de services de livraison différée de colis en Europe, avec une présence en Amérique du Nord. GLS opère dans environ 41 pays en Europe. Elle propose des services adaptés à chaque client, y compris les consommateurs, les entrepreneurs individuels, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises et les opérateurs d'accès. Elle propose également des livraisons de colis le dimanche.

Secteur Frêt aérien et logistique